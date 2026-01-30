TFF 2. Lig'de çöküşte olan 62 yıllık köklü kulüp Yeni Mersin İdman Yurdu kapanmak üzere!

Sezon başından beri çalkantılı bir dönemden geçen ve ligin 18. haftasında oynanması planlanan Menemen FK maçına maddi sıkıntılar nedeniyle çıkamayan Mersin ekibi, hükmen mağlup sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı.

Daha sonra gençlerden oluşan bir takım ile 68 Aksarayspor maçına çıkarak 8-1 ve Bursaspor maçında da 3-0'lık yenilgi almasının ardından evinde konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklal'e 6-0'lık farklı skorla mağlup oldu.

FUTBOLCULAR MAÇA 2 GÜN KALA TESİSLERİ TERK ETTİ

12 puanla 16. sırada bulunan Yeni Mersin İdman Yurdu'nda gözler pazar günü oynanacak Gebzespor maçına çevrilirken, futbolculardan flaş bir hamle geldi.

Alacaklarını alamayan futbolcular, verilen sözlerin tutulmaması sonrası Aziz Sancar Tesisleri'ni terk etti.

Alınan kararı sosyal medyadan çekilen video ile duyuran teknik direktör Nurullah Kaya, ''Birkaç gün önce televizyon programa bağlanarak Aksaray maçına çıkamayacağımızı ifade ettiğimde; Valilik’ten gelen haber ile olumlu şeylerin olduğu, Cuma gününe kadar beklememiz gerektiği iletildi'' dedi.

''HERKES KENDİ YOLUNA BAKACAK''

Konuşmasını sürdüren Kaya, ''Ancak bugün yapılan açıklama valilik bu konuyla alakalı bir yaptırımının olmayacağını ifade etmiş. ‘Biz bir çözüm yolu bulamadık’ denilmiş. Biz de an itibariyle futbolculara bu durumu ilettik ve şuandan sonra arkadaşlarla vedalaşacağız. Herkes kendi yoluna bakacak.

Ancak sezon başında valimiz, belediye başkanımız, vekilimiz Ali Kıratlı ve Kulüp Başkanımız Servet Özdemir ile buluşulan bir masada bu böyle konuşulmamış sanırım. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki takımın durumu ortada. Büyükler böyle bir karar almışsa biz de uymak zorundayız. Sadece şu bizi üzüyor, emek verenlerin hakkını almadığı bir ortamdayız. Yine de biz teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geleni yaptık. Bunda sonra Mersin İdman Yurdu için yapabileceğimiz bir şey yok. Hayırlısı olsun'' ifadelerini kullandı.

3. LİG'E DÜŞÜYOR: KULÜP KAPANABİLİR

Menemen FK maçına çıkmayan ve ceza alan Yeni Mersin İdman Yurdu, pazar günü oynanacak Gebzespor maçına da çıkmayacak ve kurallar gereği doğrudan 3. Lig'e düşürülecek.

68 yıllık köklü kulüp kapanmaya doğru ilerliyor.