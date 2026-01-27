TFF 3. Lig'i karıştıran maç: Hakem göz göre göre golü iptal etti

Sebat Gençlikspor karşısında serbest vuruş kazanan Fatsa Belediyespor, topu ağlarla buluşturdu. Ancak maçın hakemi, golü iptal etti.

TFF 3. Lig’de Sebat Gençlik Spor ile Fatsa Belediyespor karşı karşıya geldi. Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan mücadeleyi Sebat Gençlik Spor 2-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Zekeriya Berk Bulut ve 75. dakikada Berk Bulut kaydetti.

TOP FİLELERE TEMAS EDİP OYUNA DÖNDÜ

Ancak maçın 83. Dakikasında yaşanan bir pozisyon gündem oldu. Ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazanan Fatsa Belediyespor’da topun başına geçen futbolcu doğrudan kaleye yolladı. Top ağlara temas ettikten sonra saha içine döndü.

HAKEM GOLÜ GEÇERLİ SAYMADI

Fatsa Belediyesporlu futbolcular, golün sevincini yaşarken yan hakem çizgiyi geçmediği gerekçesiyle geçerli saymadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konuk ekip, yoğun itirazda bulunsa da gol verilmedi. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

