TFF 3. Lig maçı karıştı: Yayıncı kuruluş spikerinin burnunu kırıp özür dilediler

TFF 3. Lig’de Ağrı 1970 – Erciyes FSK maçında ortalık karıştı. Vali Müftü Yiğenoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşma öncesi taraftar grupları arasında kavga çıktı.

SPİKERİN BURNU KIRILDI

Yayıncı kuruluş Sıfır TV spikeri Emre Tekin arbedenin ortasında kaldı. Tekin’in yüzüne aldığı darbe sonucunda burnu kırıldı.

Sıfır TV’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Ağrı 1970 - Erciyes 38 FSK maçı öncesi yaşanan arbedede spikerimiz burnuna aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Spikerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her nerede olursa olsun futbol camiamıza yakışmayan bu olaylara karışan kişilerin derhal cezalandırılmasını bekliyoruz.

“ÖZÜR DİLEDİLER”

Emre Tekin ise paylaşımında “Bugün yaşanan olayda şahsıma yönelik herhangi bir saldırı durumu söz konusu değil. Her iki takım arasında yaşanan arbede ve kavgada maalesef arada kaldım ve burnuma darbe aldım. Her iki takımda şahsımla bizzat ilgilendi özür dilediler.” sözlerini sarf etti.