TFF 2. Lig ekibini sattığına pişman etti: Eski takımının kabusu oldu

TFF 2. Lig ekibini sattığına pişman etti: Eski takımının kabusu oldu
Yayınlanma:
TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK, golcü oyuncusu Seçim Can'ı en yakın rakibi Muş Spor'a devre arsında gönderdi. Seçim Can eski takımına gol yağdırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kar yağışı nedeniyle buz tutan zemindeki uzak deplasman maçında, zirve adaylarından Muşspor'la karşı karşıya gelen Menemen Futbol Kulübü eski golcüsü Seçim Can'ın iki golüyle rakibine 4-1 yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

EN YAKIN RAKİBİNE GİTTİ

Bu sonuçla 39 puanda kalan Sarı - Lacivertliler Play-Off hattının iyice uzağında kaldı. Menemen FK'da 1,5 sezon top koşturan ve attığı gollerle takımın en skorer ismi olup Ege temsilcisine hayat veren Seçim Can devre arasında transfer olduğu Muşspor'da bu kez Sarı - Lacivertlilerin kabusu oldu.menemen-fkyi-eski-golcusu-yikti-1158443-343977.jpg

Maçın 11'inci dakikasında ağları havalandırıp maçta gol perdesini açan 28 yaşındaki forvet, 80'inci dakikada Muşspor'un 4'üncü golünü kaydederek fişi çekti. Devre arası Muşspor'un yolunu tutan Seçim Can, sezonun ilk yarısında Menemen FK'da 14 maçta 10 gol atarak takımının üst sıralarda yer almasına büyük katkı koydu.menemen-fkyi-eski-golcusu-yikti-1158442-343977.jpgSeçim Can, skorer oyununu Muşspor'da da sürdürdü. Muş temsilcisiyle 6 müsabakaya çıkan deneyimli golcü 5 kez fileleri sarsarak toplam gol sayısını 15'e çıkardı. Menemen FK bu hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. (DHA)

puan-001.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Spor
TFF 3. Lig maçı karıştı: Yayıncı kuruluş spikerinin burnunu kırıp özür dilediler
TFF 3. Lig maçı karıştı: Yayıncı kuruluş spikerinin burnunu kırıp özür dilediler
Galatasaray'ın rakibi zor kurtuldu
Galatasaray'ın rakibi zor kurtuldu