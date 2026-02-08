Milyoner kardeşler stadı taraftarlarla doldurdu: Bursaspor'un dibine kadar geldiler

Muş Spor sahasında Menemen FK ile kozlarını paylaştı. Sayılgan kardeşlerin bedava bilet dağıtmasıyla taraftarlar stada akın etti. Taraftarının desteğini alan Muş Spor, 4-1 galip gelerek Bursaspor ile farkı indirdi.