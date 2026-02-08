Milyoner kardeşler stadı taraftarlarla doldurdu: Bursaspor'un dibine kadar geldiler

Milyoner kardeşler stadı taraftarlarla doldurdu: Bursaspor'un dibine kadar geldiler
Muş Spor sahasında Menemen FK ile kozlarını paylaştı. Sayılgan kardeşlerin bedava bilet dağıtmasıyla taraftarlar stada akın etti. Taraftarının desteğini alan Muş Spor, 4-1 galip gelerek Bursaspor ile farkı indirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Muş Spor ile Menemen FK karşı karşıya geldi.

2 BİN BİLET DAĞITTILAR

Mücadele öncesi 2 bin bilet dağıtan Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan ile Hamzaoğlu Petrol sahibi Özcan Sayılgan’ın çalışmalarıyla mücadele dolu tribünler karşısında oynandı.

MUŞ SPOR DOLU TRİBÜNLER KARŞISINDA FARK ATTI

Muş Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 80’de Seçim Can Koç, 31’de Ersel Aslıyürek, 50’de ise Emirhan Karagülle kaydetti. Menemen FK’nın tek golü ise 66’da Arda Çolak’tan geldi.

whatsapp-image-2026-02-08-at-18-39-09.jpeg

BURSASPOR İLE FARK İKİYE İNDİ

Bu sonuçla birlikte 49 puana ulaşan Muş Spor, 2. sırada yer aldı. Muş Spor, lider Bursaspor’un berabere kalmasıyla farkı 2 puana indirdi. 39 puandaki Menemen FK ise 7. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

