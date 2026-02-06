Milyoner kardeşler 5 bin bileti ücretsiz dağıtacak: Bursaspor'un ensesindeler

Yayınlanma:
Muş Spor - Menemen FK maçı öncesi 5 bin bilet alan Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan ile Hamzaoğlu Petrol sahibi Özcan Sayılgan taraftarlara dağıttı. Şampiyonluğa oynayan Muş Spor, Bursaspor ile yarışıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Muş Spor sahasında Menemen FK’yı konuk edecek.

5 BİN BİLETİ HEDİYE ETTİLER

Kritik mücadele öncesi Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan ile Hamzaoğlu Petrol sahibi Özcan Sayılgan’dan taraftarlara müjdeli bir haber geldi.

Muş Spor yaptığı açıklamayla Sayılgan’ın 5 bin bilet satın alarak taraftarlara hediye ettiğini duyurdu.

Muş Spor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan, Menemen FK maçında taraftarlarımıza dağıtılmak üzere 5000 adet bilet satın almıştır. Kulübümüze ve taraftarlarımıza verdiği bu anlamlı destekten dolayı kendisine teşekkür ederiz.

whatsapp-image-2026-02-06-at-17-36-17.jpeg

LİDER BURSASPOR İLE FARK 4 PUAN

Geride kalan 22 haftada 46 puan toplamayı başaran Muş Spor, 2. sırada yer alıyor. Muş Spor, Bursaspor’un 4 puan gerisinde bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

