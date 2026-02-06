Mobilya kralı kritik maçın 3 bin 131 biletini satın aldı: Bedava dağıtacak
TFF 1. Lig’de Hatayspor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi taraftarları müjdeli bir haber geldi.
3 BİN 131 BİLET HEDİYE EDECEK
Mimarlık & Mobilya Ltd. Şti. işletmecisi iş insanı Ahmet Ateş 6 Şubat deprem şehitlerimizin anısına 3 bin 131 bileti taraftarlara dağıtacağını duyurdu.
Ahmet Ateş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
6 Şubat deprem şehitlerimizin anısına HATAYSPOR - EROKSPOR maçında 3131 bileti taraftarımıza hediye ediyorum. Ücretsiz bilet yükletmek isteyen taraftarlarımız yarın 08.00 itibariyle Hatayspor Kulüp Müdürlüğü'müzle İletişime geçerek biletlerini ücretsiz yükletebilecektir. Tüm hemşerilerimizi hep birlikte; şehrin kalbinde şehitlerimiz anısına maçımıza davet ediyorum Sen Ben Yok, HATAYSPOR Var.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ
Geride kalan 23 haftada 44 puan toplayan Esenler Erokspor, 3. sırada bulunuyor. 7 puandaki Hatayspor ise 19. sırada kaldı.