Mobilya kralı kritik maçın 3 bin 131 biletini satın aldı: Bedava dağıtacak

Yayınlanma:
Hataylı iş adamı Ahmet Ateş, 6 Şubat deprem şehitlerinin anısına Hatayspor - Esenler Erokspor maçında ücretsiz bilet dağıtacak.

TFF 1. Lig’de Hatayspor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi taraftarları müjdeli bir haber geldi.

Milyarder aile gittikten sonra ilk kez ortaya çıktı: Süper Lig’i ağzına almadıMilyarder aile gittikten sonra ilk kez ortaya çıktı: Süper Lig’i ağzına almadı

3 BİN 131 BİLET HEDİYE EDECEK

Mimarlık & Mobilya Ltd. Şti. işletmecisi iş insanı Ahmet Ateş 6 Şubat deprem şehitlerimizin anısına 3 bin 131 bileti taraftarlara dağıtacağını duyurdu.

Ahmet Ateş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat deprem şehitlerimizin anısına HATAYSPOR - EROKSPOR maçında 3131 bileti taraftarımıza hediye ediyorum. Ücretsiz bilet yükletmek isteyen taraftarlarımız yarın 08.00 itibariyle Hatayspor Kulüp Müdürlüğü'müzle İletişime geçerek biletlerini ücretsiz yükletebilecektir. Tüm hemşerilerimizi hep birlikte; şehrin kalbinde şehitlerimiz anısına maçımıza davet ediyorum Sen Ben Yok, HATAYSPOR Var.

yazi-23.jpg

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Geride kalan 23 haftada 44 puan toplayan Esenler Erokspor, 3. sırada bulunuyor. 7 puandaki Hatayspor ise 19. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

