Milyarder aile gittikten sonra ilk kez ortaya çıktı: Süper Lig’i ağzına almadı

Öztürk ailesinin Bodrum FK yönetiminden çekilmesinin ardından yapılan seçimlerde Taner Ankara başkanlığa seçildi. Seçimlerin ardından 3 hafta geçerken Taner Ankara, ulusal basına ilk açıklamasını yaptı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR' BÜTÇE DEDİ SÜPER LİG'DEN BAHSETMEDİ

Ankara, sürdürülebilir bütçe mesajı ve genç oyunculara yatırım mesajı verdi. Ankara’nın devam eden şampiyonluk yarışına dair bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

Eski başkan Aşkın Demir, sezonun başlangıcında yaptığı açıklamada hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulamıştı

Taner Ankara'nın sözleri şu şekilde:

Sipay Bodrum FK olarak sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sürdürülebilir bir bütçe yönetimiyle, hedeflerimizden kopmadan ilerlemeyi öncelik haline getirdik. Genç ve gelecek vaat eden, Bodrum’a ve Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncu profilleriyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu doğrultuda tüm gücümüzle mücadele ediyor, kulübümüzün başarısı için inançla çalışıyoruz.

“HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYUYOR”

Tecrübeli oyuncularımız ile genç jenerasyonun sahada ve saha dışında kurduğu güçlü bağ, bizi daha ileriye taşıyor. Bu uyum sayesinde birlikte çok önemli işler yapacağımıza inanıyoruz. Bodrum FK’nın menfaatleri söz konusu olduğunda, herkes taşın altına elini koyuyor. Genç oyuncularımız bu formanın ağırlığını ve sorumluluğunu bilerek sahaya çıkıyor. Takım bilinciyle, büyük bir inançla ruhlarını ve mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Bu bizim için sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşasının göstergesidir. Bodrum FK olarak doğru planlama, sabır ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Bu kulüp, sahadaki mücadelesiyle olduğu kadar karakteriyle de Türk futbolunda iz bırakmaya devam edecektir.

Milyarder aile çekildi: 1. Lig ekibi dağıldı

SÜPER LİG ŞANSLARI DEVAM EDİYOR

TFF 1. Lig’de 39 puan toplamayı başaran Bodrum FK, 5. sırada yer alıyor. Son 2 maçını kazanan yeşil-beyazlılar, Süper Lig yarışında play-off için avantajı kaptı.