TFF 2. Lig'in köklü kulübünü resmen küme düşürdü
TFF, aynı sezon içerisinde 2. kez maça çıkmayan 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Yeni Mersin İdmanyurdu'nu küme düşürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son olarak Gebzespor deplasmanına çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu hakkında karar verildi.

YENİ MERSİN İDMANYURDU KÜME DÜŞTÜ

TFF Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamada bu sezon ikinci kez maça çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu’nun küme düşürüldüğünü açıkladı.

GEBZESPOR HÜKMEN GALİP SAYILDI

Rakibi gelmediği için maç saati statta antrenman yapan Gebzespor ise hükmen galip ilan edildi.

TAKIMLAR BAY GEÇECEK

Geride kalan 12 haftada Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak takımlar BAY geçecek ve hükmen galip sayılacak.

TFF 2. Lig ekibine para cezası verdi: Haftaya da küme düşürecekTFF 2. Lig ekibine para cezası verdi: Haftaya da küme düşürecek

TFF’nin açıklaması şu şekilde:

TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan GÜZİDE GEBZE SPOR-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA, karar verilmiştir.

TARAFTARLAR İSYANDA

Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle maçlara çıkamayacak hale gelen Yeni Mersin İdmanyurdu'nda taraftarlar sinirli. Takımın sahipsiz bırakıldığına inanan taraftarlar isyan etti.

LİGDE 4 GALİBİYETLERİ VAR

Ligde çıktığı 21 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. 12 puanı bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu, 16. sırada yer alıyordu.

YENİ MALATYASPOR'UN DA KÜME DÜŞMESİ KESİN

Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen ikinci takım oldu. Eksi 43 puandaki Yeni Malatyaspor da gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

