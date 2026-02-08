TFF 2. Lig ekibi oynamadan kazandı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 23. Haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile Fethiyespor karşı karşıya gelecekti.
Ancak Mersin Stadyumu’nda oynanması planlanan mücadele, Yeni Mersin İdmanyurdu’nun küme düşürülmesi nedeniyle iptal edildi.
FETHİYESPOR HÜKMEN GALİP GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla Fethiyespor, 3-0 hükmen galip sayıldı. 27 puana ulaşan Fethiyespor, 12. sırada yer aldı.
YENİ MERSİN İDMANYURDU NEDEN KÜME DÜŞTÜ?
Mali krizle boğuşan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasman maçlarına gidemediği için Menemen FK ve Gebzespor maçlarına çıkmadı.
TFF tüzüğü gereğince aynı sezon içerisinde 2 maça çıkmayan takımlar küme düşürülüyor. Gebzespor maçının ardından toplanan PFDK kuralı işleyerek Yeni Mersin İdmanyurdu’nu küme düşürdü. Akdeniz ekibi önümüzdeki sezona kadar toparlanması halinde TFF 3. Lig’de mücadele edecek.