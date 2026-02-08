TFF 2. Lig ekibi oynamadan kazandı

TFF 2. Lig ekibi oynamadan kazandı
Yayınlanma:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu'nun küme düşürülmesiyle Fethiyespor, 3-0 hükmen galip ilan edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 23. Haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile Fethiyespor karşı karşıya gelecekti.

Ancak Mersin Stadyumu’nda oynanması planlanan mücadele, Yeni Mersin İdmanyurdu’nun küme düşürülmesi nedeniyle iptal edildi.

Milyoner kardeşler stadı taraftarlarla doldurdu: Bursaspor'un dibine kadar geldilerMilyoner kardeşler stadı taraftarlarla doldurdu: Bursaspor'un dibine kadar geldiler

FETHİYESPOR HÜKMEN GALİP GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla Fethiyespor, 3-0 hükmen galip sayıldı. 27 puana ulaşan Fethiyespor, 12. sırada yer aldı.

ekran-goruntusu-2026-02-08-204232.png

YENİ MERSİN İDMANYURDU NEDEN KÜME DÜŞTÜ?

Mali krizle boğuşan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasman maçlarına gidemediği için Menemen FK ve Gebzespor maçlarına çıkmadı.

TFF tüzüğü gereğince aynı sezon içerisinde 2 maça çıkmayan takımlar küme düşürülüyor. Gebzespor maçının ardından toplanan PFDK kuralı işleyerek Yeni Mersin İdmanyurdu’nu küme düşürdü. Akdeniz ekibi önümüzdeki sezona kadar toparlanması halinde TFF 3. Lig’de mücadele edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

