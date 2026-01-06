TFF Tahkim Kurulu, bahis dosyalarını karara bağladı. 123 futbolcunun itirazı reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 05 Ocak 2026 tarihli toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek kararlarını açıkladı.

123 FUTBOLCU İTİRAZ ETMİŞTİ

Kurul, PFDK tarafından bahis eylemleri nedeniyle verilen hak mahrumiyeti cezalarına yapılan itirazları değerlendirdi.

Yapılan müzakereler sonucunda, cezaların sübut, hukuki nitelendirme ve ceza tayini bakımından isabetli olduğu kanaatine varıldı.

Bu nedenle futbolcuların yaptığı tüm başvurular oybirliğiyle reddedildi ve cezalar onandı.

6 - 9 - 12 AY CEZALARI ONANDI! DOSYALAR KAPANDI

6 ay hak mahrumiyeti: Çok sayıda futbolcu (örneğin Cömert Kandemir, Çağan Kayra Erciyas, Çağlar Özel, Çayan Poshoroğlu, Efehan Kaptan, Emir Aydın, Emirhan Emir, Emre Karataş, Emre Oymak, Emre Sarıkaya, Enes Yiğit, Enver Arda Cırıkcı, Eray Pazar, Erhan Şentürk, Eyüp Can Temiz, Faruk Öcal, Fatih Üge, Fırat Aymak, Fırat Küçükgelmez, Furkan Aktan, Furkan Sakı, Halil Bağcı, Hamit Kargın, Hazar Daşcı, Hüseyin Elma, İlker Sayan).

Deniz Kodal, Efe Karaoğlu, Ender Gör, Enes Eren, Enes Tayfun, Ercan Çifci, Erhan Kaynar, Halil İbrahim Kaya, Halil Karataş, Hasan Türkyılmaz, İsmail Ozan Karabudak, Kadir Bakırtaş, Kıvanç Koral, Mahmut Emin Kabul. 12 ay hak mahrumiyeti: Emir Uzun, Emirhan Demir, Emirhan Korkmaz, Emre Yaşar, Erol Zöngür, Fatih Demirlek, Furkan Demir, Furkan Tütüncü, Furkan Yardım, Hamit Bayraktar, Hüseyin Yıldız, İbrahim Bağcı, Kerem Ersin.

CEZALAR KESİNLEŞTİ

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlarla birlikte, PFDK’nın bahis eylemleri nedeniyle verdiği cezalar kesinleşmiş oldu. Bu kararlar, futbolcuların belirlenen süre boyunca futboldan men edilmesi anlamına geliyor.

TFF Tahkim Kurulu 05 Ocak 2026 günlü (1) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.(*)

1. E.2025/1182 – K.2026/1

Futbolcu Cömert Kandemir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1417 - K.2025-2026/1510 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Cömert Kandemir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2025/1183 – K.2026/2

Futbolcu Çağan Kayra Erciyas’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1415 - K.2025-2026/1508 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Çağan Kayra Erciyas’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

3. E.2025/1184 – K.2026/3

Futbolcu Çağlar Özel’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1433 - K.2025-2026/1526 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Çağlar Özel’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

4. E.2025/1185 – K.2026/4

Futbolcu Çayan Poshoroğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1129 - K.2025-2026/1222 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Çayan Poshoroğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

5. E.2025/1187 – K.2026/5

Futbolcu Deniz Kodal’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1245 - K.2025-2026/1338 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Deniz Kodal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

6. E.2025/1194 – K.2026/6

Futbolcu Efe Karaoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1186 - K.2025-2026/1279 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Efe Karaoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2025/1198 – K.2026/7

Futbolcu Efehan Kaptan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1257 - K.2025-2026/1350 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Efehan Kaptan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

8. E.2025/1200 - K.2026/8

Futbolcu Emin Can Uysal’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1612 - K.2025-2026/1705 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emin Can Uysal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

9. E.2025/1202 – K.2026/9

Futbolcu Emir Aydın’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1076 - K.2025-2026/1169 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emir Aydın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

10. E.2025/1204 – K.2026/10

Futbolcu Emir Uzun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1237 - K.2025-2026/1330 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emir Uzun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

11. E.2025/1205 – K.2026/11

Futbolcu Emirhan Demir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1122 - K.2025-2026/1215 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emirhan Demir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

12. E.2025/1206 – K.2026/12

Futbolcu Emirhan Emir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1352 - K.2025-2026/1445 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emirhan Emir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

13. E.2025/1207 – K.2026/13

Futbolcu Emirhan Korkmaz’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1136 - K.2025-2026/1229 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emirhan Korkmaz’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

14. E.2025/1211 – K.2026/14

Futbolcu Emre Karataş’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1601 - K.2025-2026/1694 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Karataş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

15. E.2025/1212 – K.2026/15

Futbolcu Emre Oymak’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1456 - K.2025-2026/1549 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Oymak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

16. E.2025/1213 – K.2026/16

Futbolcu Emre Sarıkaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1198 - K.2025-2026/1291 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Sarıkaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

17. E.2025/1215 – K.2026/17

Futbolcu Emre Yaşar’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1088 - K.2025-2026/1181 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Yaşar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

18. E.2025/1218 – K.2026/18

Futbolcu Ender Gör’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1416 - K.2025-2026/1509 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ender Gör’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

19. E.2025/1219 – K.2026/19

Futbolcu Enes Eren’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1196 - K.2025-2026/1289 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes Eren’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

20. E.2025/1223 – K.2026/20

Futbolcu Enes Tayfun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1662 - K.2025-2026/1755 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes Tayfun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

21. E.2025/1225 – K.2026/21

Futbolcu Enes Yiğit’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1471 - K.2025-2026/1564 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes Yiğit’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

22. E.2025/1226 – K.2026/22

Futbolcu Enver Arda Cırıkcı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1110 - K.2025-2026/1203 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enver Arda Cırıkcı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

23. E.2025/1227 – K.2026/23

Futbolcu Eray Pazar’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1236 - K.2025-2026/1329 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eray Pazar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

24. E.2025/1228 – K.2026/24

Futbolcu Ercan Çifci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1515 - K.2025-2026/1608 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ercan Çifci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

25. E.2025/1234 – K.2026/25

Futbolcu Eren Taştan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1546 - K.2025-2026/1639 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eren Taştan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

26. E.2025/1235 – K.2026/26

Futbolcu Ergün Nazlı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1635 - K.2025-2026/1728 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ergün Nazlı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

27. E.2025/1236 – K.2026/27

Futbolcu Erhan Kaynar’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1378 - K.2025-2026/1471 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erhan Kaynar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

28. E.2025/1238 – K.2026/28

Futbolcu Erhan Şentürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1368 - K.2025-2026/1461 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erhan Şentürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

29. E.2025/1240 – K.2026/29

Futbolcu Erol Zöngür’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1410 - K.2025-2026/1503 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erol Zöngür’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

30. E.2025/1242 – K.2026/30

Futbolcu Eyüp Can Temiz’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1510 - K.2025-2026/1603 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Eyüp Can Temiz’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

31. E.2025/1243 – K.2026/31

Futbolcu Faruk Öcal’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1046 - K.2025-2026/1139 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Faruk Öcal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

32. E.2025/1244 – K.2026/32

Futbolcu Fatih Demirlek’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1164 - K.2025-2026/1257 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fatih Demirlek’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

33. E.2025/1248 – K.2026/33

Futbolcu Fatih Üge’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1625 - K.2025-2026/1718 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fatih Üge’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

34. E.2025/1251 – K.2026/34

Futbolcu Fırat Aymak’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1658 - K.2025-2026/1751 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fırat Aymak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

35. E.2025/1252 – K.2026/35

Futbolcu Fırat Küçükgelmez’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1363 - K.2025-2026/1456 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Fırat Küçükgelmez’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

36. E.2025/1253 – K.2026/36

Futbolcu Furkan Aktan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1347 - K.2025-2026/1440 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Aktan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

37. E.2025/1254 – K.2026/37

Futbolcu Furkan Demir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1214 - K.2025-2026/1307 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Demir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

38. E.2025/1256 – K.2026/38

Futbolcu Furkan Sakı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1180 - K.2025-2026/1273 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Sakı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

39. E.2025/1257 – K.2026/39

Futbolcu Furkan Tütüncü’nün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1311 - K.2025-2026/1404 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Tütüncü’nün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

40. E.2025/1258 – K.2026/40

Futbolcu Furkan Yardım’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1501 - K.2025-2026/1594 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Yardım’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

41. E.2025/1265 – K.2026/41

Futbolcu Halil Bağcı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1561 - K.2025-2026/1654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Halil Bağcı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

42. E.2025/1267 – K.2026/42

Futbolcu Halil İbrahim Kaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1291 - K.2025-2026/1384 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Halil İbrahim Kaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

43. E.2025/1268 – K.2026/43

Futbolcu Halil Karataş’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1126 - K.2025-2026/1219 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Halil Karataş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

44. E.2025/1269 – K.2026/44

Futbolcu Hamit Bayraktar’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1053 - K.2025-2026/1146 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hamit Bayraktar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

45. E.2025/1270 – K.2026/45

Futbolcu Hamit Kargın’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1343 - K.2025-2026/1436 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hamit Kargın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

46. E.2025/1273 – K.2026/46

Futbolcu Hasan Türkyılmaz’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1260 - K.2025-2026/1353 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hasan Türkyılmaz’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

47. E.2025/1274 – K.2026/47

Futbolcu Hazar Daşcı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1616 - K.2025-2026/1709 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hazar Daşcı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

48. E.2025/1275 – K.2026/48

Futbolcu Hüseyin Elma’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1485 - K.2025-2026/1578 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hüseyin Elma’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

49. E.2025/1277 – K.2026/49

Futbolcu Hüseyin Yıldız’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1588 - K.2025-2026/1681 ayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hüseyin Yıldız’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

50. E.2025/1278 – K.2026/50

Futbolcu İbrahim Bağcı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1589 - K.2025-2026/1682 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İbrahim Bağcı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

51. E.2025/1280 – K.2026/51

Futbolcu İlker Sayan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1224 - K.2025-2026/1317 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İlker Sayan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

52. E.2025/1287 – K.2026/52

Futbolcu İsmail Ozan Karabudak’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1362 - K.2025-2026/1455 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İsmail Ozan Karabudak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

53. E.2025/1291 – K.2026/53

Futbolcu Kadir Bakırtaş’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1133 - K.2025-2026/1226 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kadir Bakırtaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

54. E.2025/1292 – K.2026/54

Futbolcu Kerem Ersin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1504 - K.2025-2026/1597 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kerem Ersin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

55. E.2025/1294 – K.2026/55

Futbolcu Kıvanç Koral’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1454 - K.2025-2026/1547 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kıvanç Koral’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

56. E.2025/1297 – K.2026/56

Futbolcu Mahmut Emin Kabul’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1671 - K.2025-2026/1764 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mahmut Emin Kabul’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

57. E.2025/1298 – K.2026/57

Futbolcu Mahsum Kartal’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1044 - K.2025-2026/1137 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mahsum Kartal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

58. E.2025/1299 – K.2026/58

Futbolcu Mehmet Ablay’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1059 - K.2025-2026/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mehmet Ablay’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

59. E.2025/1301 – K.2026/59

Futbolcu Mehmet Aygün’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1230 - K.2025-2026/1323 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mehmet Aygün’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

60. E.2025/1304 – K.2026/60

Futbolcu Mehmet Deveci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1206 - K.2025-2026/1299 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mehmet Deveci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

61. E.2025/1306 – K.2026/61

Futbolcu Mehmet Keskin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1335 - K.2025-2026/1428 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mehmet Keskin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

62. E.2025/1310 – K.2026/62

Futbolcu Mert Göze’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1473 - K.2025-2026/1566 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mert Göze’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

63. E.2025/1311 – K.2026/63

Futbolcu Mert Ilıman’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1177 - K.2025-2026/1270 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mert Ilıman’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

64. E.2025/1313 – K.2026/64

Futbolcu Mert Öztürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1457 - K.2025-2026/1550 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mert Öztürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

65. E.2025/1314 – K.2026/65

Futbolcu Mert Tibet Aydoğdu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1598 - K.2025-2026/1691 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mert Tibet Aydoğdu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

66. E.2025/1315 – K.2026/66

Futbolcu Mertcan Akkaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1566 - K.2025-2026/1659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mertcan Akkaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

67. E.2025/1316 – K.2026/67

Futbolcu Metehan Görel’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1156 - K.2025-2026/1249 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Metehan Görel’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

68. E.2025/1317 – K.2026/68

Futbolcu Metehan Mustafa Mollaoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1634 - K.2025-2026/1727 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Metehan Mustafa Mollaoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

69. E.2025/1318 – K.2026/69

Futbolcu Miraç Fatih Değirmenci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1632 - K.2025-2026/1725 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Miraç Fatih Değirmenci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

70. E.2025/1319 – K.2026/70

Futbolcu Muhammed Avvuran’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1597 - K.2025-2026/1690 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Avvuran’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

71. E.2025/1320 – K.2026/71

Futbolcu Muhammed Burak Çelik’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1040 - K.2025-2026/1133 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Burak Çelik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

72. E.2025/1321 – K.2026/72

Futbolcu Muhammed Burak Hatipoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1325 - K.2025-2026/1418 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Burak Hatipoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

73. E.2025/1322 – K.2026/73

Futbolcu Muhammed Emin Ergin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1256 - K.2025-2026/1349 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Emin Ergin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

74. E.2025/1323 – K.2026/74

Futbolcu Muhammed Emin Yavaş’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1403 - K.2025-2026/1496 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Emin Yavaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

75. E.2025/1324 – K.2026/75

Futbolcu Muhammed Emir Özbilen’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1507 - K.2025-2026/1600 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Emir Özbilen’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

76. E.2025/1329 – K.2026/76

Futbolcu Muhammed Öztürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1478 - K.2025-2026/1571 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Öztürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

77. E.2025/1331 – K.2026/77

Futbolcu Muhammet Enes Şebelek’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1279 - K.2025-2026/1372 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammet Enes Şebelek’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

78. E.2025/1334 – K.2026/78

Futbolcu Murat Akça’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1626 - K.2025-2026/1719 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Murat Akça’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

79. E.2025/1337 – K.2026/79

Futbolcu Musa Bulut’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1252 - K.2025-2026/1345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Musa Bulut’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

80. E.2025/1341 – K.2026/80

Futbolcu Mustafa Çeçenoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1463 - K.2025-2026/1556 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mustafa Çeçenoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

81. E.2025/1342 – K.2026/81

Futbolcu Mustafa Doğru’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1619 - K.2025-2026/1712 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mustafa Doğru’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

82. E.2025/1343 – K.2026/82

Futbolcu Mustafa Emre Yalçınkaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1227 - K.2025-2026/1320 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mustafa Emre Yalçınkaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

83. E.2025/1345 – K.2026/83

Futbolcu Mustafa Yerli’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1605 - K.2025-2026/1698 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mustafa Yerli’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

84. E.2025/1175 – K.2026/84

Futbolcu Mustafa Yiğit Turgut’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1331 - K.2025-2026/1424 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mustafa Yiğit Turgut’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

85. E.2025/1349 – K.2026/85

Futbolcu Mücahit Çakır’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1472 - K.2025-2026/1565 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mücahit Çakır’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

86. E.2025/1358 – K.2026/86

Futbolcu Oğuzhan Şahin Uzun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1511 - K.2025-2026/1604 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Oğuzhan Şahin Uzun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

87. E.2025/1359 – K.2026/87

Futbolcu Oğuzhan Yeşilyurt’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1131 - K.2025-2026/1224 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Oğuzhan Yeşilyurt’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

88. E.2025/1364 – K.2026/88

Futbolcu Onat Kutay Kurt’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1576 - K.2025-2026/1669 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Onat Kutay Kurt’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

89. E.2025/1365 – K.2026/89

Futbolcu Onur Civelek’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1528 - K.2025-2026/1621 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Onur Civelek’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

90. E.2025/1366 – K.2026/90

Futbolcu Onur Efe’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1101 - K.2025-2026/1194 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Onur Efe’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

91. E.2025/1367 – K.2026/91

Futbolcu Onur Paksoy’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1442 - K.2025-2026/1535 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Onur Paksoy’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

92. E.2025/1369 – K.2026/92

Futbolcu Osman Kerem Akyol’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1669 - K.2025-2026/1762 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Osman Kerem Akyol’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

93. E.2025/1370 – K.2026/93

Futbolcu Ömer Alper Tatlısu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1525 - K.2025-2026/1618 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ömer Alper Tatlısu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

94. E.2025/1371 – K.2026/94

Futbolcu Ömer Faruk Yaylacı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1247 - K.2025-2026/1340 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ömer Faruk Yaylacı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

95. E.2025/1374 – K.2026/95

Futbolcu Önder Selimoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1459 - K.2025-2026/1552 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Önder Selimoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

96. E.2025/1375 – K.2026/96

Futbolcu Özgür Özata’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1666 - K.2025-2026/1759 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Özgür Özata’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

97. E.2025/1377 – K.2026/97

Futbolcu Polat Güren’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1143 - K.2025-2026/1236 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Polat Güren’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

98. E.2025/1380 – K.2026/98

Futbolcu Recep Tayyip Ensar Danışmaz’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1413 - K.2025-2026/1506 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Recep Tayyip Ensar Danışmaz’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

99. E.2025/1382 – K.2026/99

Futbolcu Rıfat Bayhan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1176 - K.2025-2026/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Rıfat Bayhan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

100. E.2025/1383 – K.2026/100

Futbolcu Ruhi Yıldız’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1049 - K.2025-2026/1142 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ruhi Yıldız’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

101. E.2025/1387 – K.2026/101

Futbolcu Sarp Tenim’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1297 - K.2025-2026/1390 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Sarp Tenim’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

102. E.2025/1389 – K.2026/102

Futbolcu Serhat Çam’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1411 - K.2025-2026/1504 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Serhat Çam’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

103. E.2025/1390 – K.2026/103

Futbolcu Serhat Değer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1288 - K.2025-2026/1381 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Serhat Değer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

104. E.2025/1391 – K.2026/104

Futbolcu Serhat Emirler’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1054 - K.2025-2026/1147 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Serhat Emirler’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

105. E.2025/1393 – K.2026/105

Futbolcu Sezer Kahraman’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1243 - K.2025-2026/1336 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Sezer Kahraman’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

106. E.2025/1396 – K.2026/106

Futbolcu Süleyman Kasap’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1506 - K.2025-2026/1599 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Süleyman Kasap’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

107. E.2025/1398 – K.2026/107

Futbolcu Talha Aydemir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1203 - K.2025-2026/1296 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Talha Aydemir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

108. E.2025/1399 – K.2026/108

Futbolcu Talha Enes Dege’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1374 - K.2025-2026/1467 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Talha Enes Dege’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

109. E.2025/1400 – K.2026/109

Futbolcu Taşkın Kartal’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1290 - K.2025-2026/1383 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Taşkın Kartal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

110. E.2025/1403 – K.2026/110

Futbolcu Taylan Özgün’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1425 - K.2025-2026/1518 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Taylan Özgün’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

111. E.2025/1404 – K.2026/111

Futbolcu Tolga Yakut’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1161 - K.2025-2026/1254 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Tolga Yakut’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

112. E.2025/1407 – K.2026/112

Futbolcu Tuğay Adamcıl’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1262 - K.2025-2026/1355 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Tuğay Adamcıl’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

113. E.2025/1411 – K.2026/113

Futbolcu Umut Can Kanber’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1386 - K.2025-2026/1479 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Umut Can Kanber’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

114. E.2025/1412 – K.2026/114

Futbolcu Umut Dilek’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1042 - K.2025-2026/1135 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Umut Dilek’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

115. E.2025/1416 – K.2026/115

Futbolcu Vedat Yeşilkaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1564 - K.2025-2026/1657 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Vedat Yeşilkaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

116. E.2025/1417 – K.2026/116

Futbolcu Volkan Uluğ’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1200 - K.2025-2026/1293 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Volkan Uluğ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

117. E.2025/1418 – K.2026/117

Futbolcu Yakup Anıl Karadağ’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1475 - K.2025-2026/1568 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yakup Anıl Karadağ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

118. E.2025/1422 – K.2026/118

Futbolcu Yiğit Can Guru’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1430 - K.2025-2026/1523 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yiğit Can Guru’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

119. E.2025/1423 – K.2026/119

Futbolcu Yıldıray Koçal’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1328 - K.2025-2026/1421 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yıldıray Koçal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

120. E.2025/1424 – K.2026/120

Futbolcu Yiğit Köse’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1045 - K.2025-2026/1138 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yiğit Köse’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

121. E.2025/1425 – K.2026/121

Futbolcu Yılmaz Coşkunçay’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1151 - K.2025-2026/1244 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yılmaz Coşkunçay’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

122. E.2025/1429 – K.2026/122

Futbolcu Yusuf Bozkurt’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1109 - K.2025-2026/1202 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yusuf Bozkurt’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

123. E.2025/1432 – K.2026/123

Futbolcu Yusuf Talga’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1369 - K.2025-2026/1462 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yusuf Talga’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

124. E.2025/1434 – K.2026/124

12 Bingöl Spor Kulübü’nün ve Başkanı Mehmet Engin Özturan’ın PFDK’nın 25.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2142 - K.2025-2026/2284 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 12 Bingöl Spor Kulübü’nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- 12 Bingöl Spor Kulübü’nün Başkanı Mehmet Engin Özturan’ın, müsabaka hakemlerine yönelik tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 150 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- 12 Bingöl Spor Kulübü’nün Başkanı Mehmet Engin Özturan’ın müsabaka hakemlerine yönelik tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 70.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, temel cezada FDT’nin 13. maddesi uyarınca 1/3 oranında takdiri indirim uygulanarak takdiren 50 gün hak mahrumiyeti ve 47.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.