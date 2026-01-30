TFF 1. Lig'i karıştırdı: Süper Lig'e atandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

ERDEM MERTOĞLU’NA GÖREV

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği – Gaziantep FK maçına Erdem Mertoğlu atandı.

ATAMA KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Erdem Mertoğlu’nun görevlendirilmesi iki takımın da tepkisini çekti. Süper Lig’de sadece 2 maç yöneten Mertoğlu’nun bu sezon 1. Lig’de yaptığı hata olay oldu.

MAÇI ERKEN BİTİRDİĞİNİ FARK EDİNCE TAKIMLARI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

1. Lig’in 19. haftasında oynanan Çorum FK – Erzurumspor maçını yöneten Mertoğlu, uzatma dakikalarını eksik oynatarak maçı erken bitirmişti. Hatasını sonradan fark eden Mertoğlu, soyunma odasına giden takımları geri çağırarak eksik dakikaları oynatmıştı.



