TFF 1. Lig'i karıştırdı: Süper Lig'e atandı
Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçına Erdem Mertoğlu'nun atanması tepki çekti. Mertoğlu, Çorum FK – Erzurumspor maçını erken bitirmiş daha sonra takımları soyunma odasından çağırmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
ERDEM MERTOĞLU’NA GÖREV
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği – Gaziantep FK maçına Erdem Mertoğlu atandı.
ATAMA KARARI TEPKİ ÇEKTİ
Ancak Erdem Mertoğlu’nun görevlendirilmesi iki takımın da tepkisini çekti. Süper Lig’de sadece 2 maç yöneten Mertoğlu’nun bu sezon 1. Lig’de yaptığı hata olay oldu.
MAÇI ERKEN BİTİRDİĞİNİ FARK EDİNCE TAKIMLARI GERİ ÇAĞIRMIŞTI
1. Lig’in 19. haftasında oynanan Çorum FK – Erzurumspor maçını yöneten Mertoğlu, uzatma dakikalarını eksik oynatarak maçı erken bitirmişti. Hatasını sonradan fark eden Mertoğlu, soyunma odasına giden takımları geri çağırarak eksik dakikaları oynatmıştı.