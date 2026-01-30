Kulüp başkanı vurulduktan 3 hafta sonra takım ligden ihraç edildi

Yayınlanma:
Başkan Ömer Çetin'in vurulmasının ardından oyuncularını bir bir kaybeden Adana Nova Basketbol Spor Kulübü, maçlara çıkamadı. TBF, takımı Halkbank TKBL’den ihraç etti.

Halkbank TKBL takımlarından Adana Nova Basketbol Spor Kulübü, yaşadığı zor günlerin ardından lige tutunmayı başaramadı.

BAŞKANI ANTRENMANDA VURDULAR

Adana Nova Basketbol SK Kulüp Başkanı Ömer Çetin’in takım antrenmanını basan bir kişi tarafından vuruldu. Bacağından yaralanan Çetin, hastaneye kaldırılırken bu olayın takımda etkisi büyük oldu. Adana ekibinde forma giyen oyuncular yaşananların ardından bir bir takımdan ayrıldı.

MAÇA ÇIKAMADILAR

Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri müsabakasına çıkamayan Adana ekibi, hükmen mağlubiyet, 1 puan indirme ve 55.000,00-TL para cezası aldı.

FEDERASYON LİGDEN İHRAÇ ETTİ

Adana yerel basınında yer alan habere göre, Kulüp şimdi de Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararı ile Halkbank TKBL’den ihraç edildi.

