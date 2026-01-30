Fenerbahçe'de kalacağını bildirdi: 2 gün sonra İtalyan devi talip oldu

Sezon başı Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Nassr’dan kiralanan Jhon Duran için sürpriz bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS JHON DURAN’I İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’de kalmak istediğini yönetime bildiren Jhon Duran için Serie A ekibi Juventus devreye girdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, İtalyan kulübü, Jhon Duran’ı kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

EN NESYRI TRANSFERİ İPTAL OLDU

Juventus, Fenerbahçe’nin bir diğer forveti En Nesyri için devreye girmiş ancak oyuncunun bonservisiyle ayrılmak istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

21 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe’de 21 maça çıktı. Toplamda bin 130 dakika sahada kalan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asist kaydetti.



