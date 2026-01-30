Fenerbahçe'de kalacağını bildirdi: 2 gün sonra İtalyan devi talip oldu

Fenerbahçe'de kalacağını bildirdi: 2 gün sonra İtalyan devi talip oldu
Yayınlanma:
Sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacağını bildiren Jhon Duran’a talip çıktı. En Nesyri transferinde başarısız olan Juventus, Duran için resmi teklifini yaptı.

Sezon başı Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Nassr’dan kiralanan Jhon Duran için sürpriz bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS JHON DURAN’I İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’de kalmak istediğini yönetime bildiren Jhon Duran için Serie A ekibi Juventus devreye girdi.

Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer olduFenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, İtalyan kulübü, Jhon Duran’ı kadrosuna katmak için resmi teklif yaptı. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

jhon-duran-622.webp

EN NESYRI TRANSFERİ İPTAL OLDU

Juventus, Fenerbahçe’nin bir diğer forveti En Nesyri için devreye girmiş ancak oyuncunun bonservisiyle ayrılmak istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

21 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe’de 21 maça çıktı. Toplamda bin 130 dakika sahada kalan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asist kaydetti.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

