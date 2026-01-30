Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu

Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu
Fenerbahçe maçı öncesi Kocaelispor'dan ayrılan Oleksandr Syrota, 1. Lig ekibi Amedspor'a transfer oldu.

Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 2 Şubat Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OLEKSANDR SYROTA İLE YOLLAR AYRILDI

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılarda beklenen ayrılık gerçekleşti. Selçuk İnan’ın daha önce yollarını ayıracaklarını duyurduğu Oleksandr Syrota’nın sözleşmesi feshedildi.

Kocaelispor’dan konuya dair yapılan açıklamada “Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz” denildi.

AMEDSPOR’A TRANSFER OLDU

Ukraynalı stoperin yeni takımı da belli oldu. Oleksandr Syrota, 1. Lig ekiplerinden Amedspor’a transfer oldu.

8 MAÇA ÇIKTI

Kocaelispor formasıyla bu sezon 8 maça çıkan Oleksandr Syrota, 542 dakika sahada kaldı.

