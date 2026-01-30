Fenerbahçe maçı başkanı çıldırttı: Apar topar 3 ismi kovdu

Fenerbahçe maçı başkanı çıldırttı: Apar topar 3 ismi kovdu
Yayınlanma:
FCSB Başkanı Gigi Becali, Fenerbahçe maçının ardından Dennis Politic, Octavian George Popescu ve Denis Alibec'i göndereceğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahsçe deplasmanda FCSB ile karşı karşıya geldi. Arena Națională’da oynanan mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz karşılaşmanın 18. dakikasında İsmail Yüksek’in golüyle öne geçti. Ev sahibinin cevabı 71. dakikada Juri Cisotti ile geldi.

Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacakKalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak

FCSB TURNUVAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte 12 puana ulaşan Fenerbahçe, 19 sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. 7 puandaki FCSB ise 27. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

yazi-44.jpg

BAŞKAN AYRILIK KARARI ALDI

Karşılaşmanın ardından Rumen basınına konuşan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, oyuncularını sert bir dille eleştirdi.

3 futbolcuyla yolların ayrılacağını belirten Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım” ifadelerini kullandı.

Becali’nin yollayacağını ifade ettiği isimlerin Dennis Politic, Octavian George Popescu ve Denis Alibec olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Nottingham Forest ya da Victoria Plzen ile karşılaşacak. Temsilcimizin rakibini belirleyecek kura ekimi 30 Ocak Cuma (Bugün) saat 15.00’te belli olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu
Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu
Ümit Karan itirafçı oldu
Ümit Karan itirafçı oldu