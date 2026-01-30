Fenerbahçe maçı başkanı çıldırttı: Apar topar 3 ismi kovdu

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahsçe deplasmanda FCSB ile karşı karşıya geldi. Arena Națională’da oynanan mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz karşılaşmanın 18. dakikasında İsmail Yüksek’in golüyle öne geçti. Ev sahibinin cevabı 71. dakikada Juri Cisotti ile geldi.

FCSB TURNUVAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte 12 puana ulaşan Fenerbahçe, 19 sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. 7 puandaki FCSB ise 27. sırada kalarak turnuvaya veda etti.

BAŞKAN AYRILIK KARARI ALDI

Karşılaşmanın ardından Rumen basınına konuşan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, oyuncularını sert bir dille eleştirdi.

3 futbolcuyla yolların ayrılacağını belirten Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım” ifadelerini kullandı.

Becali’nin yollayacağını ifade ettiği isimlerin Dennis Politic, Octavian George Popescu ve Denis Alibec olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Nottingham Forest ya da Victoria Plzen ile karşılaşacak. Temsilcimizin rakibini belirleyecek kura ekimi 30 Ocak Cuma (Bugün) saat 15.00’te belli olacak.