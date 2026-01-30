Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

İlk olarak Şampiyonlar Ligi play off turunun kura çekimi yapılacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. sırada tamamlamıştı.

Saat 12.00'de yapılacak kura çekimi sonucunda sarı kırmızılı takım İtalya'nın Juventus ya da İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşecek. İlk maçlar 17-18 Şubat 2026, ikinci maçlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nin ilk aşamasını 19. sırada bitiren Fenerbahçe'nin play off turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak ve saat 15.00'te başlayacak.

Temsilcimiz İngiltere'nin Nottingham Forest veya Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımlarından biriyle eşleşecek.