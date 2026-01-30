Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak

Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak
Yayınlanma:
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kalbimiz 2 takımımızla atacak.

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Fenerbahçe'yi FCSB'ye karşı kurtaran ismi açıkladıFenerbahçe'yi kurtaran ismi açıkladı

İlk olarak Şampiyonlar Ligi play off turunun kura çekimi yapılacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. sırada tamamlamıştı.

2024/11/07/hbgs.jpgSaat 12.00'de yapılacak kura çekimi sonucunda sarı kırmızılı takım İtalya'nın Juventus ya da İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşecek. İlk maçlar 17-18 Şubat 2026, ikinci maçlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nin ilk aşamasını 19. sırada bitiren Fenerbahçe'nin play off turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak ve saat 15.00'te başlayacak.

2024/11/08/hbfb.jpgTemsilcimiz İngiltere'nin Nottingham Forest veya Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımlarından biriyle eşleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Spor
Harikasın Hande Baladın
Harikasın Hande Baladın
Tedesco itiraf etti
Tedesco itiraf etti