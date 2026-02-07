TFF 1. Lig'de şampiyonluk gidince takımın yarısını yolladı: Süper Lig'den takviye getirdi

1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ara transferde 5 futbolcuyla yollarını ayırırken kadroya 4 takviye yaptı.

İMZALAR ATILDI

Yeşil-beyazlılar, ikas Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın ile 1,5 yıl, Bursaspor forması giyen Tunahan Ergül ile 1,5+1, Fatih Karagümrük forması giyen Marius Doh ile sezon sonuna kadar, İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ANTRENMANLARA BAŞLADILAR

Yeni transferler, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde ligin 24. haftasında Serik Spor Futbol maçının hazırlıklarını sürdürülen ekibin antrenmanına katıldı.

ŞAMPİYONLUK KAÇTI

Iğdır FK geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 34 puan toplayan Iğdır FK, 9. sırada kaldı. Iğdır FK son 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.