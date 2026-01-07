Tereddüt son buldu: Eskişehirspor maçı Fethi Heper Stadı'na alındı

TFF 3. Lig’de ikinci yarı bu hafta sonu başlıyor.

İlk haftada Eskişehirspor, diğer Eskişehir temsilcisi Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşı karşıya gelecek. Günlerdir tartışılan maçın oynanacağı stadyum konusunda nihai karar verildi ve tereddütler ortadan kalktı.

ESOGÜ İPTAL OLDU

İlk açıklamalarda karşılaşmanın ESOGÜ Stadı’nda oynanacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan resmi yazışmalar ve güvenlik kurulu değerlendirmeleri sonucunda maçın Fethi Heper Stadyumu’nda oynanmasına karar verildi. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerle anlaşma sağlandı.

Maç Programı:

Tarih: 11 Ocak Pazar

11 Ocak Pazar Saat: 15.00

15.00 Yer: Fethi Heper Stadyumu

ADIM ADIM TFF 2. LİG'E

Eskişehirspor, 2025 - 26 sezonunda TFF 3. Lig 4. Grup’ta 15 maç sonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı ve şu anda 3. sırada yer alıyor.

Play-off hattında güçlü bir şekilde yarışıyor ve üst sıralardaki Kütahyaspor (38 puan) ile Karşıyaka’nın (36 puan) hemen arkasında bulunuyor.

Galibiyet sayısı: 9

9 Beraberlik: 3

3 Mağlubiyet: 3

3 Attığı gol: 23

23 Yediği gol: 13

13 Averaj: +10

Eskişehirspor, özellikle savunmada güçlü bir performans sergiliyor.

15 maçta yalnızca 13 gol yemesi, grubun en sağlam savunmalarından biri olduğunu gösteriyor.

Hücumda ise istikrarlı görünse de gol yollarında sıkıntı yaşıyor.