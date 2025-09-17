Teknik direktör Vural destek istedi

Yayınlanma:
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Ligi’nde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında Bosna-Hersek temsilcisi SFK 2000 Sarajevo ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Hasan Vural, Sarajevo maçına ilişkin “Uzun zamandır Ankara’da özellikle futbolda Avrupa maçı oynanmıyor. Bütün Ankaralıları maça davet ediyoruz. İnşallah turu birlikte geçeceğiz” dedi.

UEFA Kadınlar Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden ABB FOMGET, 1’inci Eleme Turu’nda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında yarın saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda, Bosna-Hersek temsilcisi SFK 2000 Sarajevo’yu konuk edecek. Başkent, ekibi karşılaşma öncesinde hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Hasan Vural, kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İlk maçta Bosna-Hersek’te oynadıkları maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Vural, “Bu durumda 2’nci maç daha önemli bir hale geldi. Hazırlıklarımızı tamamladık, rakibimizi izledik. Onlar da bizi izledi. En azından saha içerisinde artık futbolcuların özelliklerini onlar biliyor, biz de biliyoruz. Bunlar doğrusunu analizlerimizi yaptık. Çalışmalarımızı 5-6 gündür bu şekilde yürütüyoruz. Perşembe günü buradan kazanıp bir üst turda devam edeceğiz” diye konuştu.

‘GALİBİYET ALIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ’

Birliktelik ve doğru kadro kurulumu ile takımın Avrupa’da yoluna devam ettiğini kaydeden Vural, “Hiçbir başarı bireysel değildir. Biz bir aile ortamında güzel işler yaparak bunu başardık. Çok büyük bir sakatlığımız yok. Tam takım şeklinde hazırlanıyoruz. Futbolcularımız her şeyin bilincinde. Biz burada onlara gerekli motivasyonu sağlıyoruz. Güzel bir galibiyet alıp yolumuza devam edeceğiz. Sahada, istekli, en azından kendi evinde oynadığını hissettiren ve maçı kazanmak için her şeyi deneyen bir FOMGET göreceğiz. Şehrin en güzel stadında oynayacağız. Bizim için çok büyük mutluluk. Kızlarımız tabii öyle ambiyansları seviyorlar. Bu bize artı motivasyon” ifadelerinde bulundu.

‘TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR’

Ankara’yı Avrupa’da temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Vural, “Ankara hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Ligi maçlarında biraz problemler yaşadı. Uzun zamandır Ankara’da özellikle futbolda Avrupa maçı oynanmıyor. Biz, ABB FOMGET olarak bunu başardık. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu yüzden de seyirci desteğine ihtiyacımız var. Bütün Ankaralıları maça davet ediyoruz. Onlara çok ihtiyacımız olacak. İnşallah turu birlikte geçeceğiz” diye konuştu.

Diğer yandan ABB FOMGET futbolcuları hazırlanan video ile taraftarlarını takımı destek için stada çağırdı. ABB FOMGET- SFK 2000 Sarajevo maçının biletleri ücretsiz olacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

