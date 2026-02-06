Tedesco'nun verdiği dersi açıkladı: Bizim Türk hocalar yapmazdı

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u yendiği maçı değerlendiren gazeteci Halil Özer, teknik direktör Domenico Tedesco'nun hamlelelerini Türk hocaların yapmayacağını iddia etti.

Tedesco'nun dünkü karşılaşmada ne kadar önemli bir hoca olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Özer, Milliyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı sahaya çıkan kadro belki özüne baktığınız zaman kötü bir kadro değildi. Ancak birbirleri ile oynamaya çok alışkın olmayan bir kadroydu. Ama kötü günlerindeydiler. Rakip de 2. ligin en önemli takımlarından birisi. Müthiş top yapıyorlar. Ve bu yönlerine bayıldım. Zaten ligdeki durumları da ne kadar iyi olduklarını gösteriyor. Üstüne üstlük garip bir golle de olsa öne geçtiler.

"ÜZÜLEREK YAZIYORUM AMA..."

Normalde bizim Türk hocalar olsa; bunu üzülerek yazıyorum ama doğru olduğunu düşünüyorum. İkinci yarının hemen başında takımdaki genç oyuncuları oyundan alırdı. Ama Tedesco öyle yapmadı. Onları sabit tuttu. Eğer çıkarsaydı ihalenin onlarda kalacağını biliyordu. Çocukların psikolojik olarak sıkıntı yaşayacaklarını düşündü. Onun yerine orta alanda İsmail, Musaba, Oğuz ve Alvarez’i çıkardı. Yerlerine de tabiri caizse birbirleri ile oynama alışkanlığı üst düzeyde olan abileri oyuna aldı.

Fenerbahçe geri döndü: Erzurumspor FK'yı devirdi

Bu değişiklik belki size basit gelebilir. Ama değil. Bu bir teknik direktörün oyun içinde sadece skoru değil, kötü giden oyunu değil oynayan futbolcuların psikolojisini de düşünmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani taşların oturması için tozun toprağın oturmasını bekledi."