Fenerbahçe geri döndü: Erzurumspor FK'yı devirdi

Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı başardı.
Erzurumspor FK, 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Fenerbahçe, ikinci yarıda 52. dakikada Marco Asensio, 69. dakika ve 78. dakikada (penaltı) Anderson Talisca'nın golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, puanını 6 yaparak 3. sıraya yerleşti.
Erzurumspor FK ise 3 puanla 6. sıraya geriledi.
Fenerbahçe, kupada grubun son maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.
Erzurumspor FK sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak.

KANTE MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, mücadeleyi tribünden takip etti.
Sarı-lacivertlilerin Başkanı Sadettin Saran da maçı tribünden izledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

