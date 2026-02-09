Tedesco'dan Trabzonspor açıklaması

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı.

KANTE SÖZLERİ

Tedesco, ''Kante'yi nasıl buldunuz?'' sorusuna "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum." yanıtını verdi.

''GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK

Sözlerini sürdüren teknik adam, "İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi hata yapmadı

TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan Tedesco, "Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar." yorumunu yaptı.