Fenerbahçe kazandı: Trabzonspor maçı öncesi hata yapmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 55. dakikada Koita attı.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ HATA YAPMADI

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 49 yaparak Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etti ve Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde hata yapmadı.

Gençlerbirliği ise 22 puanla 11. sırada kaldı.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Dev maç öncesi Fenerbahçe'nin 49, Trabzonspor'un 45 puanı bulunuyor.