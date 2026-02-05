Tedesco'dan flaş Mert Günok kararı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

TEDESCO'DAN MERT GÜNOK VE MUSABA KARARI

Domenico Tedesco, Mert Günok ve Anthony Musaba'nın UEFA listesinde yer almayacağını, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi ekleyeceklerini belirterek, "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem." ifadelerini kullandı.

''SON ANA KADAR GÖZÜMÜZ AÇIK OLACAK''

Tedesco yaptığı açıklamada, "Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantaliesine sahip, gruba uygun mu diye bakıyoruz.

Yeni oyuncu dinamikleri değiştirebilir. Bunun altını yeni transferler ile doldurduk. Her işin kulübü, son saniyeye kadar gözlerini açık tutmaktır. Bizim için önemli olan bir şey daha var, bir forvet almak için forvet almayacağız. Alacağımız zaman oyuncunun karakterine, mantalitesine bakacağız. Son ana kadar gözümüz açık olacak." dedi.

''4 DEĞİŞİKLİK YAPMAK ÜZÜCÜ''

Konuşmasını sürdüren teknik adam, "Aslında ilk yarıda çok iyi performans sergilediğimiz maçlar vardı. Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor'u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Bir önceki ay 8 maç oynadık. Önümüzde arka arkaya maçlar var. Biraz dinlenmek önemli olacaktı ama yapamadık." ifadelerini kullandı.