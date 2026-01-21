Tedesco'dan Aston Villa sözleri: Eyüp ve Galatasaray'ı gösterdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa takımı ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

"Aston Villa maçı bence çok zor bir maç olacak. En üst seviyede olmak istiyorsanız bu tür maçları oynamaya alışmanız gerekiyor. Biz her zaman bu seviyede olmak istiyoruz. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarınki maçı kazanırsak ilk 8 şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur.

Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda, 3. sırada. Ancak, bu tarz maçlar her sabah uyanma sebebimiz. Kaçmak için gerek yok, mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz.

"ÇOK İYİ TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Bence, Stuttgart ve Nice'i mağlup ederken de duygularla oynadık ama sadece duygularla oynayamazsınız. Şansınız olmaz. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar. Emery uzun yıllardır orada. Çok iyi bir kulübe ve takıma karşı oynayacağız.

Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi kötü haber: 5 yıldız yok

Aston Villa attığı gollerin bazılarını duran top sonrası dönüşleri alıp atıyor. Uzaktan şutlarda kaliteli bir takım. Cash, Rogers, Tielemans bu açıdan kaliteli oyuncular. Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa. Biz de cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Takıma da söyledim bunu. Rakibe adapte olmanız gereken dakikalar olabiliyor, Eyüpspor, Galatasaray, Aston Villa fark etmez, rakibin bazı şeylerine adapte olmalısınız ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz.

"TARAFTARLAR HARİKA"

Taraftarlar benim için gerçekten inanılmaz, harika. Adana'daki Süper Kupa maçında binlerce taraftar vardı. Her zaman itici güç ve ekstra motivasyon oluyorlar. Evimizde oynayacağımız için bu maçı mutluyum. Evimizdeki her maç benim için çok özel. Biz de onlara özel bir karşılık vermek istiyoruz. Sadece Aston Villa değil, hiçbir takım şu an bizimle Kadıköy'de oynamak istemez.

"TALİSCA'YA GÜVENİYORUM"

Talisca, çok önemli bir futbolcu. Her şeyden önce çok iyi bir insan, iyi bir profesyonel. Noel'de kısa bir izin imkanı oldu. Onun gittiği otelde bir arkadaşım vardı, beni arayıp 'Sabah 9'da fitness'a gidiyor, akşam üstü yine gidiyorum, yine orada' dedi. Sahada her şeyini vermek kolaydır, ışıklar olmadığında da her şeyini vermek çok önemlidir. Ben Talisca'ya yüzde 100 güveniyorum. Bu tarz bir oyuncuyu bulmak çok zor. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz."