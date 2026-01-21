Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi kötü haber: 5 yıldız yok

Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi kötü haber: 5 yıldız yok
Yayınlanma:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımda 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

2024/11/08/hbfb.jpgLigde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi oldu.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli olduFenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli oldu

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.
Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Jhon Duran, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Kaynak:AA

