Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edeceği maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.
22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Aston Villa maçının hakemi belli oldu.
Mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak.
VAR'da Fransız hakem Jerome Brisard, AVAR'da Portekizli hakem Andre Narcisio olacak.

İKİ TAKIMIN AVRUPA LİGİ'NDEKİ DURUMU

Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan temsilcimiz, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
Aston Villa 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 15 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

