Çorum FK'dan Vanspor FK'ya transfer oldu

1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Oğulcan Çağlayan'ın Vanspor FK'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

''KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki forvet oyuncusuna Çorum FK'ye katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın transferi konusunda Vanspor FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çağlayan, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 maçta 3 gol, 2 gol katkısıyla oynadı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Çorum FK, bu sezon 1. Lig'de oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 35 puanla 5. sırada yer alıyor.

Vanspor FK ise 28 puanla 11. sırada bulunuyor.