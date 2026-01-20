Derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş'ı 3-1 yendi

Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadele, Fenerbahçe Medicana'nın 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, ilk seti 25-14 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de galip gelen sarı-lacivertliler, 25-18'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti 25-21 kazanan Beşiktaş, farkı 1'e indirdi ve skor 2-1'e geldi.

Dördüncü seti 25-19 yenen Fenerbahçe Medicana, sahadan 3-1'lik zafer ile ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligdeki 14. galibiyetini aldı.

Beşiktaş ise 11 yenilgisini elde etti.

İKİ TAKIMIN RAKİPLERİ

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak.

Beşiktaş ise Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak.