Club Brugge Kairat Almaty'e acımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Club Brugge ve Kairat Almaty karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN CLUB BRUGGE

Astana Arena'da oynanan mücadele, konuk ekip Club Brugge'nin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Club Brugge'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Stankovic, 38. dakikada Vanaken, 74. dakikada Vermant ve 84. dakikada Mechele attı.

Ev sahibinin tek golü 90+2'de Sadybekov'dan geldi.

Bu sonuçla Club Brugge, puanını 7 yaptı ve maç fazlasıyla 23. sıraya yükseldi.

Kairat Almaty ise 1 puanla 36. sırada kaldı.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARI

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi lig etabı son haftasında sahasında Marsilya'yı konuk edecek.

Kairat Almaty ise Arsenal deplasmanına çıkacak.