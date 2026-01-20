Samsunspor'dan futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş'

Samsunspor'dan futbol şehitleri için 'sessiz yürüyüş'
Yayınlanma:
Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989’da Havza’da yaşadığı ve Türk futboluna kara bir gün olarak kazınan trafik kazasının 37. yıl dönümünde, kırmızı-beyazlı camia futbol şehitlerini anmak amacıyla ''sessiz yürüyüş'' düzenledi.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989’da Havza ilçesinde geçirdiği ve Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçen trafik kazasının 37’nci yıl dönümünde, kırmızı-beyazlı camia futbol şehitleri için ‘sessiz yürüyüş’ gerçekleştirdi.

FUTBOL ŞEHİTLERİ YAD EDİLDİ

Kazanın yıl dönümünde Samsunspor Kulübü ile taraftar gruplarının katılımıyla düzenlenen anma programında, futbol şehitleri bir kez daha yad edildi.
İlkadım ilçesindeki Osmaniye Caddesi’nde bulunan Şehir Kulübü önünde bir araya gelen grup, Cumhuriyet Caddesi güzergâhını takip ederek Onur Anıtı’na kadar sessiz şekilde yürüdü.

Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye kapıları kapattıSörloth Fenerbahçe'ye kapıları kapattı

Yapılan programa Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve Fazlıhan Carus ile taraftarlar katıldı. Yürüyüş sırasında, kazada yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç, Mete Adanır, otobüs şoförü Asım Özkan ile kazadan yıllar sonra hayatını kaybeden takım kaptanı Emin Kar’ın fotoğrafları taşındı. Anma programı kapsamında daha sonra Büyük Camii’de futbol şehitleri için mevlit okutuldu.

‘ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ’

Futbol şehitlerinin emanet ettiği kulüp için sonuna kadar çalışacaklarını söyleyen Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Futbol şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların yeri dolmayacak biliyoruz. Onların bizlere emanet ettiği Samsunspor emanetine sonuna kadar sahip çıkmak için yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bize bırakılan bu emanete sahip çıkmaktır.
Esas olan budur. Başkanımız dahil olmak üzere hem bayrağımızdan aldığımız renklerimiz ile hem de Atatürklü armamızla bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rabbim hiçbir kulübe böyle bir elim kaza göstermemesini diliyorum" dedi.

Kaynak:DHA

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Spor
Derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş'ı 3-1 yendi
Derbide kazanan Fenerbahçe: Beşiktaş'ı 3-1 yendi
Club Brugge Kairat Almaty'e acımadı
Club Brugge Kairat Almaty'e acımadı
Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye kapıları kapattı
Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye kapıları kapattı