Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye kapıları kapattı

Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuştu. Adı Fenerbahçe ile anılan Norveçli golcü, ''Burada çok mutluyum, Atletico'da devam etmek istiyorum'' sözlerini sarf etti.

Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''KENDİME ÇOK FAZLA GÜVEN GELİYOR''

Kendisine olan güvenin arttığını belirten Sörloth, "Bir oyuncunun hayatında bazen her şey yolunda gitmeyebiliyor. Şu an kendime çok fazla güven geliyor, takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Güven çok önemli" dedi.

FENERBAHÇE'YE KAPILARI KAPATTI

Bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Sörloth, Atletico Madrid'de mutlu olduğunu ve İspanyol ekibinde devam etmek istediğini belirtti.
Sörloth, "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

''BİR SEZON TÜRKİYE'DE OYNADIM''

Sörloth, Türkiye ile ilgili, "Bir sezon Türkiye'de oynadım. Stadyumlar dolu oluyor, insanlar futbola büyük bir aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz. Atmosfer gerçekten çok etkileyici." dedi.

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

Okan Buruk'un kendisini Haaland'dan daha formda bulduğuna dair konuşması hatırlatılan Sörloth, "Bunları duymak hoşuma gidiyor. Okan Buruk büyük bir teknik direktör" yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

