Diego Simeone'den Galatasaray itirafı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, yarın oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''BERABERLİK İŞİMİZE YARAMAZ''

Yarın zor bir maç oynayacaklarını ve mutlaka kazanmak zorunda olduklarını belirten Simeone, "İyi oyuncuları var. Özellikle forvet hattında iyi oyuncuları var. Osimhen var. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor. Beraberlik bizim işimize yaramaz, yarın kazanmamız gerekiyor." dedi.

GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ın atmosferine değinen tecrübeli teknik adam, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." yorumunu yaptı.