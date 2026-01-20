Diego Simeone'den Galatasaray itirafı

Diego Simeone'den Galatasaray itirafı
Yayınlanma:
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Simeone, RAMS Park'ın atmosferi ile ilgili itirafta bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, yarın oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdiTrabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

''BERABERLİK İŞİMİZE YARAMAZ''

Yarın zor bir maç oynayacaklarını ve mutlaka kazanmak zorunda olduklarını belirten Simeone, "İyi oyuncuları var. Özellikle forvet hattında iyi oyuncuları var. Osimhen var. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor. Beraberlik bizim işimize yaramaz, yarın kazanmamız gerekiyor." dedi.

GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ın atmosferine değinen tecrübeli teknik adam, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Spor
Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye kapıları kapattı
Alexander Sörloth Fenerbahçe'ye kapıları kapattı
A Milli Takım ne ileri ne geri gitti
A Milli Takım ne ileri ne geri gitti