Tedesco Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu: İlk kez konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, performansı nedeniyle eleştirilen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sessizliğini dikkat çeken açıklamalarıyla bozdu. Sarı lacivertli takımın hocası HT Spor'da katıldığı programda yeni transferlerle ilgili de konuştu.

Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Kendimi evimde gibi hissediyorum. 5-5.5 aydır buradayım ama çok daha uzun zamandır buradaymışım gibi, çok fazla maç oynadık. Burada olduğumdan beri 30 maç oynamışızdır diye düşünüyorum. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Bütün Fenerbahçe'nin içerisindeki, Fenerbahçe'nin etrafındaki tüm insanlar, dışarıdaki tüm insanlar... Onlarla güzel bir fikre sahibim ve gerçekten iyi hissediyorum. Türk futbolundan dolayı, Türk futbolunun parçası olduğum için de çok mutluyum.

Buraya geldiğimde takımları analiz ediyorsunuz. Deplasman maçları olsun, evdeki maçları olsun. Özel bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Takdir ediyorum ve keyif alıyorum bundan. Başkanlık değişimiyle alakalı olarak daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. 6-8 gün olmuştu. Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu. Ben bilmiyordum. Ben de aslında küçümsemiş olabilirim bunun önemini takım için, oyuncular için. Devre arasında şunu hissetmiştim. Oyuncular bir şeylerle meşguldü. Tam anlamamıştım. Dürüst olmak gerekirse benim için yeni bir şey oldu.

Tedesco'nun verdiği dersi açıkladı: Bizim Türk hocalar yapmazdı

Transferde Fenerbahçe için ihtiyaç olan şeyleri yaptık. Fenerbahçe'yi seçme sebebim kulübün fikriydi, benim fikrime de aslında uyuyordu. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye geldim. Geride karşılayan bir oyun olsaydı daha farklı olabilirdi. Tabii ki de aslında bunu yapabilmem gerekiyor. Çünkü hoca her şeye adapte olmalı. Ama burada aslında önemli olan DNA'nın uyması. Benim ve Fenerbahçe'nin. Bunu stadyumumuzda hissediyoruz. Taraftarlarımızın istediği şeyi de görüyorsunuz. Çünkü topa sahip olmamızı istiyorlar. Şanslar yaratmamızı istiyorlar. Ve rakip topa sahipken ıslıklıyorlar. Yani aslında net yapmak istediğimiz şeyler. Gerçekleştirmek istediğimiz şeyler. Dolayısıyla birbirimize uyuyoruz.

Kış transfer süreci kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Karmaşık bir pazar oluyor. Harika bir iş çıkardık, 5 tane kaliteli oyuncu getirdik. Bu tip oyuncuları getirmek kolay değil. Transferde herkes birlikte hareket etti. Her şeyi birlikte tartıştık, her kulüpte bu şekilde değil. Bu tek adam, iki adam şovu değildi. Dolayısıyla bu harika bir şey. Bu çok olan bir şey değil. Ben birçok kulüpte çalıştım ve bu büyük bir ayrıcalık. Bu birbirinize gösterdiğiniz güvenin işareti ve bu birlikteliğin işareti.



Santrfor konusunda endişeli değilim. Bu takıma çok güveniyorum. Son 4 ayda 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Sahip olduğumuz şeyden dolayı gurur duyuyorum. Biz yapacağız. Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Marco Asensio sahte 9 olarak oynayabilir.

"KEREM İÇİN KOLAY BİR DURUM DEĞİL"

Kerem harika bir karaktere sahip. Asla vazgeçmiyor ve pes etmiyor, çok fazla maç oynuyor. Ben ona güveniyorum. Kerem için de kolay bir durum değil. Kerem'in asıl yeri iç koridor, santrfor gibi. İyi çalışıyor ve antrenman yapıyor, iyi bir oyuncu.



Orta sahada çok fazla opsiyonumuz var. Alvarez profil olarak daha defansif ve kesici bir 6 numara. Kontra ataklarda daha az sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. İsmail'i 8 numara pozisyonunda seviyorum. Orada daha çok koşabilir, önde basabilir ve topla gidebilir. Çünkü top taşıyıcı bir oyuncu kendisi. Ama 6 da oynayabilir. Maça bağlı olarak, maçın gidişatına bağlı olarak, rakibe bağlı olarak biz herkesi kullanabiliriz bu anlamda. Dolayısıyla bu tip orta sahalara sahip olduğum için mutluyum.

Ben transfer sürecinin içinde değildim. Kante ve Guendouzi harikalar. Kante ilk antrenmanına çıktı, Guendouzi'yi finalde gördünüz. Tabii ki çok daha uzun zamanları olacak takımın içerisinde.

"HER MAÇI KAZANMALISINIZ"

Bence eğer büyük bir kulüpteyseniz ki büyük bir kulüpteyiz. O zaman her maçı kazanmanız gerekiyor. Biz bu şekilde görmek istemiyoruz. Biz her maça odaklı olmak istiyoruz. Dolayısıyla şimdi Nottingham Forest maçı olacak. İyi bir atmosferde oynanacak. Bu forma ile oynanacak her maç önemli. Benim aktarmak istediğim bu. Tabii ki bazı maçlarda rotasyon da yapmanız gerekiyor. Ama iyi oyuncularımız, kaliteli oyuncularımız var. Ve hep buna güvenebiliriz. Oyuncularımıza güvenebiliriz.

Herkesi yenme potansiyelimiz var. Aston Villa'ya 2. veya 3. sıradalar Premier Lig'de ve biz oradaydık seviye olarak. Çünkü özel oyuncuları var. Takım ruhu olarak birlikte çalışıyorlar, 3 yıldır aynı hocayla... Bu tabii ki etkiliyor performansı. Ama bence iyi anlarda, özellikle evimizde taraftarlarımızla beraber, herkes her zamanki gibi bize destek olduğunda güzel şeyler yapabiliriz. Ama bu maçlar zor maçlar. Art arda oynayacağımız maçlar olacak, kolay olmayacaktır."