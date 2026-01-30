Tedesco itiraf etti

Tedesco itiraf etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, FCSB ile oynadıkları maçtan sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'da FCSB (Steaua Bükreş) ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpgTedesco, kötü oynadıklarını itiraf ederken, "Lig aşaması bitti. Önümüze bakıyoruz" dedi.

"8 MAÇ KOLAY OLMADI"

Sarı lacivertli takımın hocası şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'yi FCSB'ye karşı kurtaran ismi açıkladıFenerbahçe'yi FCSB'ye karşı kurtaran ismi açıkladı

"Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik. Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz.
Yiğit Efe'ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Spor
Harikasın Hande Baladın
Harikasın Hande Baladın
Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak
Kalbimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'yle atacak