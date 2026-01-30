Tedesco itiraf etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'da FCSB (Steaua Bükreş) ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Tedesco, kötü oynadıklarını itiraf ederken, "Lig aşaması bitti. Önümüze bakıyoruz" dedi.

"8 MAÇ KOLAY OLMADI"

Sarı lacivertli takımın hocası şu ifadeleri kullandı:

"Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik. Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz.

Yiğit Efe'ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum."