Tedesco: Futbolda bu tarz şeyler var

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“KABUL EDİP ÖNÜMÜZDE BAKMAMIZ GEREKİYOR”

Beraberliğe dair değerlendirmelerde bulunan Tedesco, "Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmamız gerekiyor” dedi.

Fenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktı

“SEZON HALA ÇOK UZUN”

Şampiyonluk yarışı için konuşan İtalyan teknik adam, "Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.