Talisca transfer kararını duyurdu

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, birkaç yıl daha Fenerbahçe’de forma giyeceğini ve Brezilya’ya dönme planı olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Anderson Talisca, ülkesinde verdiği röportajda geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Tecrübeli oyuncu, “Şu an için Brezilya’ya dönmeyeceğim. Burada yapmam gereken işler var. Birkaç yıl daha Fenerbahçe’de kalacağım, Türkiye’de çok mutluyum.” sözleriyle transfer söylentilerine noktayı koydu.

Talisca'dan Jorge Jesus itirafı geldi

JORGE JESUS İTİRAFI

Talisca, Jorge Jesus’un kendisini farklı bir rolde değerlendirdiğini belirterek, “Çok gol attığımı gördü ve beni orta saha oyuncusu yaptı. Bugün ben bir orta saha oyuncusuyum” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız, klasik bir oyun kurucu olmadığını vurgularken, “Modern futbolun 10 numarası olarak tanımlayanlar var. Kendimi Rivaldo’ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii...” diyerek oyun tarzını anlattı.

Kim bu N'Golo Kante? Neden gelmek için can atıyor?

TÜRKİYE BREZİLYA'NIN ÖNÜNDE

Talisca, Süper Lig’in rekabet gücüne dikkat çekerek, “Türkiye’nin yoğunluğu Brezilya’nın önünde. Burada birçok güçlü takım var, Fransa’da ise neredeyse sadece PSG rekabet ediyor.” dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca Benfica’dan ayrılırken Manchester United’a gitme ihtimali olduğunu ancak aile hayatını değiştirmek için farklı bir yol seçtiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Beşiktaş döneminde yaptıklarına da değinen Talisca, "Beşiktaş'ta yaptıklarım saygı gördü ama her zaman o konuşmalar olur. Çok rekabet var ama ben seviyorum. Bu rekabetten hoşlanıyorum" sözleriyle eski takımına da mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Talisca ayrıca, Brezilya kulüplerinden resmi bir teklif almadığını, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu belirtti.

Anderson Talisca, yaptığı açıklamalarla hem Fenerbahçe taraftarına güven verdi hem de geleceğine dair net bir mesaj gönderdi.