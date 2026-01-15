Kim bu N'Golo Kante? Neden gelmek için can atıyor? Fenerbahçe uğruna milyonlarca eurodan vazgeçecek

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendiği maçtan sonra futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, transferi gündemde olan Fransız futbolcu Kante ile ilgili soruya sadece şu cevabı verdi: "Geliyor!"

Torunoğulları, Sportif Direktör Devin Özek'le birlikte Suudi Arabistan'a gitmiş, Kante için kulübü ve kendisiyle görüşüp İstanbul'a dönmüşlerdi. Bu kısa cevap, anlaşmanın sağlandığı şeklinde yorumlandı ve sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

FENERBAHÇE'YE 4'TE 1 FİYATINA GELECEK

Kante, İngiltere'de de yakından tanınan ve ilgiyle izlenen bir oyuncu. Bunun nedeni de yıllarca Premier Lig'de forma giyip, şampiyonluklar yaşaması.



Bu nedenle Kante ile ilgili gelişme İngiliz gazetesi The Sun'da da geniş yer buldu. Gazeteye göre Kante, Fenerbahçe'ye gelmek için haftalık kazancında büyük bir indirimi kabul etti.

Fenerbahçe'de maç sonu açıklama: Kante geliyor

Haberde "N'Golo Kante, Türk devi Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük bir maaş kesintisini kabul etmeye hazır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Eski Chelsea ve Leicester orta saha oyuncusu, 34 yaşındaki futbolcu, 2023'ten beri Al-Ittihad'da haftada 400.000 sterlinin üzerinde bir gelir elde ediyor. Ancak iki buçuk sezon ve 100'den fazla maçın ardından Kante, Avrupa'ya dönmeye can atıyor. Sky Germany'nin haberine göre, Fransız teknik direktör Fenerbahçe'ye kişisel olarak onay verdi. Transferin gerçekleşmesi için yüzde 80'e varan bir maaş indirimini kabul etmeye hazır. Bu rakam, onun haftalık maaşının 400 bin sterlinden yaklaşık 80 bin sterline düşmesine neden olacak."

KANTE NEDEN GELMEK İÇİN CAN ATIYOR?

İngiliz gazetesine göre Kante'nin Fenerbahçe'ye gelmek istemesinin en büyük nedeni Fransa Milli Takımı'nda birlikte oynadıkları ve iyi arkadaş oldukları Matteo Guendouzi.



Haber şöyle devam ediyor:

"Kante'nin Fenerbahçe'nin hırsından etkilendiği düşünülüyor. Bunun en büyük kanıtı da bu ay eski Arsenalli asi oyuncu Matteo Guendouzi'yi 24 milyon sterline transfer etmeleri. Guendouzi Kuzey Londra'da sürekli olarak başını belaya sokuyordu ancak Kante onu yakından tanıyor. Çünkü Fransa milli takımında aynı soyunma odasını paylaşıyorlar. Teknik direktör Domenico Tedesco, aralarında Manchester City, Paris Saint-Germain ve Manchester United'ın eski yıldızlarının da bulunduğu bir Fenerbahçe kadrosunu yönetiyor. Ederson, Milan Skriniar, Fred, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın hepsi İstanbul'da futbol oynuyor. Kante'nin transferi henüz kesinleşmedi çünkü iki kulüp arasında hâlâ çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Her alanda etkili olan orta saha oyuncusu, 2015-16 sezonunda Leicester ile Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve ardından bir sonraki sezon Chelsea ile üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarlayarak Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü aldı. Kante, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve FA Kupası'nı kazanmasının yanı sıra 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı da kazandı. Kante, bu sezon Suudi Arabistan'da 14 lig maçına çıktı ve bir gol attı. Ayrıca Kasım ayında Ukrayna ve Azerbaycan'a karşı oynanan ve Fransa'nın kazandığı son iki Dünya Kupası eleme maçında da kadroda yer aldı."

KANTE AL ITTIHAD YÖNETİCİLERİNE RESTİ ÇEKTİ

Kante için dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı.

Buna göre Al Ittihad Kulübü, İngiliz kulüplerinin de Kante'ye ilgi göstermesi nedeniyle Fenerbahçe'ye ilk görüşmeye göre daha fazla ücret istedi. Ancak Kante'nin rest çekerek Fenerbahçe'yle anlaştığını ve tercihini asla değiştirmiyeceğini bildirmesi Suudi yöneticilerinin geri adım atmasına neden oldu.



Kante'nin Al Ittihad'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yıllık 12.5 milyon euroya uzatma teklifini de geri çevirdiği, buna karşılık Fenerbahçe'nin yıllık 5 milyon euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

Kante'nin bu sezonun kalan bölümü içinse 2.5 milyon euro alacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ KANTE KİMDİR?

1980 yılında Mali'den Fransa'ya göç eden Malili bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğdu. Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine'de küçük bir apartman dairesinde büyüdü. Babası, N'Golo Kante 11 yaşına girdikten kısa bir süre sonra öldü. Çocukluğunda ve gençliğinde ailesine katkıda bulunmak için temizlik işlerine girdi.

Hayatını değiştiren futbol oldu.

21 yaşında Boulogne takımında oynarken dikkat çekti. 2013'te Caen'e, hemen bir sezon sonra da İngiltere'nin Leicester takımına transfer oldu.

2 sezon sonra 36 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester Chelsea'ye gitti. Chelsea'de 7 sezon forma giydi. 2023'ten bu yana da Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyiyor.

Defansif orta saha olarak görev yapan Kante, kulüp kariyerinde 498 maça çıktı, 32 gol attı.

Fransa Milli Takımı'nda ise 64 maçta 2 golü bulunuyor.