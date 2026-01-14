Fenerbahçe'de maç sonu açıklama: Kante geliyor

Türkiye Kupası C Grubu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’ya konuk olan Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın kaydettiği golle 1-0 galip geldi.

“GELİYOR”

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla kısa bir süre sohbet eden Fenerbahçe yöneticisi Ertan Toroğulları, Kante sorusuna yanıt verdi. Torunoğulları açıklamasında “Geliyor” yanıtını verdi.

“HİÇBİR KULÜPTE TRANSFERDE BU KADAR DESTEK GÖRMEDİM”

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ise Kante için “Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam. Hiçbir kulüpte, yönetim anlamında transferde bu kadar destek görmedim. Başkan, Ertan Torunoğulları, Devin Özek çok çalışıyor. Onları tebrik ediyorum” sözlerini sarf etti.

FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, transfer görüşmelerinde bulunmak için Dubai’ye gitmişti. İkilinin, Kante ile restoranda oturduğu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.