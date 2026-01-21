Süper Lig'i kasıp kavurmuştu: Çorum'a gitti

Geçen sezon Süper Lig'deki dikkat çekici performansıyla transferin gözdesi olan Alfredo Fredy, Çorum FK’yı seçti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Bodrumspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Alfredo Fredy (Fredy Ribeiro) ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum ekibi resmi açıklamasında, “Profesyonel futbolcu Alfredo Fredy ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de oynamıştı: Çorum'a gidiyor

BODRUM TARAFTARLARINI ÜZEN TRANSFER

Bodrum FK’nın kaptanı ve en önemli oyuncularından biri olan 35 yaşındaki Angolalı merkez orta saha, sahadaki tecrübesi ve mücadelesiyle taraftarın en güvendiği isimlerden biriydi.

Fredy’nin Çorum FK’ya transferi, Bodrumspor taraftarında büyük üzüntü yarattı.

Bodrum FK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teşekkürler Alfredo Fredy. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” denildi.

DİKKAT ÇEKEN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig’de de forma giyen Fredy, Türkiye’de uzun süredir mücadele eden deneyimli bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çekiyordu.

Fredy Bodrumspor’da kaptanlık yaparak takımın liderlerinden biri olmuştu.