Süper Lig'de oynamıştı: Çorum'a gidiyor

Çorum FK, Fredy Alfredo transferinde mutlu sona yaklaştı. Arca Çorum FK, uzun süredir gündemde olan Fredy Alfredo transferinde prensip anlaşmasına vardı. Taraftarın heyecanla beklediği Angola’lı orta saha oyuncusu, kısa süre içinde resmi imzayı atmaya hazırlanıyor.

YÖNETİM SÜRPRİZ YAPTI

İkinci yarıya Amedspor yenilgisiyle başlayan Kırmızı - Siyahlılar, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sportif Direktör Mustafa Soley’in “transferi kapattık” açıklamasına rağmen, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporu doğrultusunda yönetim önemli bir adım attı.

Bodrumspor’un yıldız ismi Fredy Alfredo için görüşmelerde sona gelindi.

RESMİ İMZA ATILACAK

Çorum FK yönetimi, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde yarın oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor. Böylece takım, ikinci yarıya güçlü bir takviye ile başlamış olacak.

10 GOL 9 ASİST

35 yaşındaki deneyimli orta saha, ligin ilk yarısında Bodrumspor formasıyla 10 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.