Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Beşiktaş ve Galatasaray maçındaki konuşmalar da var
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 20. haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF’nin Youtube kanalından paylaşılan kayıtlarda Antalyaspor – Trabzonspor, Başakşehir – Çaykur Rizespor, Beşiktaş – Konyaspor ve Galatasaray – Kayserispor maçına dair konuşmalara yer verildi.
Taraftarlarca en merak edilen pozisyonlar Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani’nin kırmızı kart gördüğü ve Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyon oldu.
"TEMAS NOKTASINI GÖRDÜM"
Kristjan Asllani’nin pozisyonunda hakem, “Gördüm temas noktasını, benim için yeterli, 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum” diyerek kırmızı kart gösterdi.
"SEKMESİNE RAĞMEN ÇOK AÇIK ELİNE GELİYOR"
Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyonda ise “Dizinden sekmesine rağmen çok açık eline geliyor. Penaltı veriyorum, kart kullanmıyorum” denildi.