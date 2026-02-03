Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı: Beşiktaş ve Galatasaray maçındaki konuşmalar da var

TFF, Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'nin kırmızı kart gördüğü ve Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonların konuşmalarına da yer verildi.