Süper Lig'de tutunamadı: Amedspor imzayı attırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, Atakan Müjde’yi, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’den transfer etti.

KİRALIK OLARAK KADROYA KATILDI

Amedspor’dan transfere dair yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Atakan Müjde’nin, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’den yarım sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Atakan Müjde’yi, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’den yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Atakan Müjde’ye Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, transferin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

6 MAÇTA 154 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’de 6 maça çıkan Atakan Müjde, 154 dakika sahada kaldı. Müjde, 1 de asist kaydetti.