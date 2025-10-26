Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Samsunspor'un rakibi Çaykur Rizespor

Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Samsunspor'un rakibi Çaykur Rizespor
Yayınlanma:
Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇI CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurduSinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu

16 PUAN TOPLADI: 7. SIRADA

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, haftaya 16 puan ve averajla 7. sırada başladı.

HEDEF ÇAYKUR RİZESPOR GALİBİYETİ

Geçen hafta Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek ligde yükselişini sürdürmek istiyor.

SAMSUNSPOR'DA 4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Spor
Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Sergen Yalçın'ın Rafa Silva formülü: Kasımpaşa Beşiktaş maçının ilk 11'i
Sergen Yalçın'ın Rafa Silva formülü: Kasımpaşa Beşiktaş maçının ilk 11'i
Galatasaray Göztepe: Okan Buruk'tan flaş ilk 11 kararı
Galatasaray Göztepe: Okan Buruk'tan flaş ilk 11 kararı