Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Samsunspor'un rakibi Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇI CİHAN AYDIN YÖNETECEK
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
16 PUAN TOPLADI: 7. SIRADA
Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, haftaya 16 puan ve averajla 7. sırada başladı.
HEDEF ÇAYKUR RİZESPOR GALİBİYETİ
Geçen hafta Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek ligde yükselişini sürdürmek istiyor.
SAMSUNSPOR'DA 4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.