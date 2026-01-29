Süper Lig'de hakemler açıklandı: Mustafa Çulcu'nun yerden yere vurduğu hakem TFF 1. Lig'e düştü!

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray-Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

MUSTAFA ÇULCU "SKANDAL" DEMİŞTİ: O HAKEM 1. LİG'DE

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı.

Geçen hafta Süper Lig'de Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki yönetimi nedeniyle eleştirilen Ali Yılmaz'ın bu kez 1. Lig'de olduğu görüldü.

Mustafa Çulcu: Skandal karar

MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Ali Yılmaz için Sabah'ta şunları yazmıştı:

"Ali Yılmaz ve ekibi maçı 6 dakika gecikme ile 20.06'da başlattı. Tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29'da bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor, koluna geliyor, hakem elle oynama çaldı. Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa, Trabzon aleyhine penaltı verecekmiş. Skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı."

TFF 1. LİG'DE 23. HAFTA HAKEMLERİ

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarında görev yapacak hakemler ise şöyle:

Yarın:

20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Melih Aldemir

31 Ocak Cumartesi:

13.30 Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman

13.30 Erzurumspor-Sarıyer: Berkay Erdemir

16.00 Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

1 Şubat Pazar:

13.30 Sivasspor-Pendikspor: Ali Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-Vanspor: Raşit Yorgancılar

16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Ümraniyespor: Mehmet Türkmen