Süper Lig'de hakemler açıklandı: Mustafa Çulcu'nun yerden yere vurduğu hakem TFF 1. Lig'e düştü!
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş-Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray-Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu
MUSTAFA ÇULCU "SKANDAL" DEMİŞTİ: O HAKEM 1. LİG'DE
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı.
Geçen hafta Süper Lig'de Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki yönetimi nedeniyle eleştirilen Ali Yılmaz'ın bu kez 1. Lig'de olduğu görüldü.
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Ali Yılmaz için Sabah'ta şunları yazmıştı:
"Ali Yılmaz ve ekibi maçı 6 dakika gecikme ile 20.06'da başlattı. Tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29'da bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor, koluna geliyor, hakem elle oynama çaldı. Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa, Trabzon aleyhine penaltı verecekmiş. Skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı."
TFF 1. LİG'DE 23. HAFTA HAKEMLERİ
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarında görev yapacak hakemler ise şöyle:
Yarın:
20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Melih Aldemir
31 Ocak Cumartesi:
13.30 Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman
13.30 Erzurumspor-Sarıyer: Berkay Erdemir
16.00 Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
1 Şubat Pazar:
13.30 Sivasspor-Pendikspor: Ali Yılmaz
13.30 Bandırmaspor-Vanspor: Raşit Yorgancılar
16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor-Ümraniyespor: Mehmet Türkmen