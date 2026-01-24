Mustafa Çulcu: Skandal karar

Mustafa Çulcu: Skandal karar
Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, hakem Ali Yılmaz'ın kararlarını eleştirirken, "Skandal" ifadesini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yöneten hakem Ali Yılmaz'ın kararlarını eleştirdi. Çulçu, bir pozisyonla ilgili olarnak "Skandal yorum ve karar" ifadesini kullandı.

Deniz Çoban: İkinci sarıdan atılmalıydıDeniz Çoban: İkinci sarıdan atılmalıydı

Ali Yılmaz ve ekibinin maçı 6 dakika gecikme ile 20.06'da başlattığını belirten Çulcu, Sabah'taki yazısında "Tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir" yorumunu yaptı.

"HAKEMİ ZORLAYAN MAJÖR KARAR YOK ACEMİLİK VAR"

Çulcu, şöyle devam etti:
"Temaslı oyunla faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29'da bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor, koluna geliyor, hakem elle oynama çaldı. Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa, Trabzon aleyhine penaltı verecekmiş. Skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

