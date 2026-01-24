Deniz Çoban: İkinci sarıdan atılmalıydı

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın hakemi Ali Yılmaz'ı eleştirdi.

Çoban, Fanatik'teki yazısında "Maçın hakemi Ali Yılmaz maça kötü başladı, kötü bitirdi. Aslında maçta onu zora sokacak pozisyonlar yaşanmadı. Oyuncular hakeme ve rakibe karşı saygılı oynadılar. Buna rağmen ilk dakikadan itibaren hakem faullerde standardı yakalayamadı. Çaldığı/ çalmadığı düdüklerle oyuncuları zaman zaman sinirlendirdi" ifadelerini kullandı.

ONUACHU VE KEREM DEMİRBAY'IN KARTLARI

Deniz Çoban, şöyle devam etti:

"Maç bitiminde de itirazlar eşliğinde sahayı terk edebildi. 53. dakikada Onuachu’nun Winck’in ayağına bastığı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu ikinci sarı karttan atılmalıydı, faul çalınmadı. Maçın son dakikalarında Kerem Demirbay’ı oyundan aynı anda iki sarı kart göstererek ihraç etti. Ancak hakemin burayı sakin kalarak daha sağlıklı yönetebilmesi gerekirdi. İlk sarı kartta da acele ettiği gibi ikinci sarı karttaki alkışlama da bana göre protesto alkışı değildi."