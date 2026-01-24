Deniz Çoban: İkinci sarıdan atılmalıydı

Deniz Çoban: İkinci sarıdan atılmalıydı
Yayınlanma:
Eski hakem Deniz Çoban, Trabzonspor-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Yılmaz'ı eleştirdi. Çoban, Onuachu'nun ikinci sarıdan atılması gerektiğini belirtti.

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın hakemi Ali Yılmaz'ı eleştirdi.
Çoban, Fanatik'teki yazısında "Maçın hakemi Ali Yılmaz maça kötü başladı, kötü bitirdi. Aslında maçta onu zora sokacak pozisyonlar yaşanmadı. Oyuncular hakeme ve rakibe karşı saygılı oynadılar. Buna rağmen ilk dakikadan itibaren hakem faullerde standardı yakalayamadı. Çaldığı/ çalmadığı düdüklerle oyuncuları zaman zaman sinirlendirdi" ifadelerini kullandı.

ONUACHU VE KEREM DEMİRBAY'IN KARTLARI

Deniz Çoban, şöyle devam etti:

Trabzonspor sahasında kazandı: Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyorTrabzonspor sahasında kazandı: Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor

"Maç bitiminde de itirazlar eşliğinde sahayı terk edebildi. 53. dakikada Onuachu’nun Winck’in ayağına bastığı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu ikinci sarı karttan atılmalıydı, faul çalınmadı. Maçın son dakikalarında Kerem Demirbay’ı oyundan aynı anda iki sarı kart göstererek ihraç etti. Ancak hakemin burayı sakin kalarak daha sağlıklı yönetebilmesi gerekirdi. İlk sarı kartta da acele ettiği gibi ikinci sarı karttaki alkışlama da bana göre protesto alkışı değildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Amedspor Başkanı Nahit Eren: TFF'ye başvurduk
Amedspor Başkanı Nahit Eren: TFF'ye başvurduk
Ünlü oyuncu Eda Ece pijamacı oldu
Ünlü oyuncu Eda Ece pijamacı oldu