Trabzonspor sahasında kazandı: Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor
Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti. Kasımpaşa’nın tek golü ise 61. dakikada Diabate’den geldi.
KEREM DEMİRBAY KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ara transfer döneminde Kasımpaşa’ya transfer olan Kerem Demirbay ise 90+1’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 41 puana ulaşan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. 16 puandaki Kasımpaşa ise 15. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 90 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 46 Onuachu), Augusto (Dk. 78 Nwakaeme)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao (Dk. 80 Arous), Opoku, Frimpong, Kerem Demirbay, Ben Quanes, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cafu), Fall (Dk. 67 Cem Üstündağ), Diabete, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Gueye)
Goller: Dk. 51 Onuachu, Dk. 84 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 61 Diabete (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 49 Onuachu, Dk. 89 Oulai (Trabzonspor)