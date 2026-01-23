Trabzonspor sahasında kazandı: Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor

Trabzonspor sahasında kazandı: Kasımpaşa'da kötü gidişat sürüyor
Yayınlanma:
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti. Kasımpaşa’nın tek golü ise 61. dakikada Diabate’den geldi.

KEREM DEMİRBAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ara transfer döneminde Kasımpaşa’ya transfer olan Kerem Demirbay ise 90+1’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 41 puana ulaşan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. 16 puandaki Kasımpaşa ise 15. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 90 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 46 Onuachu), Augusto (Dk. 78 Nwakaeme)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao (Dk. 80 Arous), Opoku, Frimpong, Kerem Demirbay, Ben Quanes, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cafu), Fall (Dk. 67 Cem Üstündağ), Diabete, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Gueye)

Goller: Dk. 51 Onuachu, Dk. 84 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 61 Diabete (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 49 Onuachu, Dk. 89 Oulai (Trabzonspor)


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

