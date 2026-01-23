2. Lig'in kritik maçı ertelendi

2. Lig'in kritik maçı ertelendi
Yayınlanma:
Mardin 1969 Spor - Somaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 20. haftasında yarın oynanacak Mardin 1969 Spor, Somaspor maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

KAR YAĞIŞI MAÇA ENGEL OLDU

Mardin 1969 Spor Kulübünün açıklamasında, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Somaspor maçının, Somaspor kafilesinin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendiği belirtildi.

MAÇ TARİHİ DAHA SONRA BELLİ OLACAK

Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha sonra açıklanacak.

PUAN DURUMU

Geride kalan 19 haftada 40 puan toplamayı başaran Mardin 1969 Spor, 3. sırada yer alıyor. 12 puandaki Somaspor ise 15. sırada bulunuyor.

Kaynak:AA

